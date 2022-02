Ingo Appelt präsentiert neues Comedy-Programm

Gute Laune angesagt! Der Comedian Ingo Appelt hat ein Geheimrezept gegen die deutsche Depression gefunden: Es gibt so lange auf die Zwölf, bis die Sonne wieder scheint. Schmerzen werden weggelacht. Sein neues Programm "Staats-Trainer" präsentiert er am Montag, 21. Februar 2022 in Kiel.