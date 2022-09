Infrarotheizung als Standgerät: Das bietet die mobile Heizlösung

Zum Betrieb der mobilen Heizung ist lediglich eine Steckdose nötig. Erfahren Sie jetzt, wo sich Infrarotheizungen als Standgerät am besten einsetzen lassen, und mit welchen Preisen zu rechnen ist.

Was ist eine Infrarotheizung als Standgerät?

Infrarotheizungen als Standgerät bestehen aus einem Infrarot-Paneel, das mit Standfüßen versehen ist. Die technische Funktion entspricht dem Produkt zur Montage an der Decke oder der Wand. Auch die Infrarot Heizung als Standgerät wandelt elektrischen Strom in Wärmewellen um, die Gegenstände oder den Körper erwärmen.

Dank seiner stabilen Standfüße lässt sich das Infrarot Heizpaneel als Standgerät jedoch einfach auf dem Boden positionieren. Das ist besonders praktisch, wenn sich keine Montagefläche an den Wänden bietet, oder auch beim mobilen Einsatz. Noch etwas eleganter sind Infrarotheizungen in Form von Natursteinheizungen, bei denen Steinsorte und Farbe frei gewählt werden können.

Einsatzgebiete für die mobile Infrarot Heizung als Standgerät

Infrarot Heizungen lassen sich als Standgerät vielfältig im Haus oder in der Wohnung einsetzen. Neben der Verwendung im Badezimmer oder in der Küche ist sogar das Beheizen mobiler Unterkünfte möglich. Auch im Rahmen des Homeoffice hat die mobile Heizlösung einen hohen Stellenwert.

Infrarotheizung im Büro

Im Büro oder Heimbüro wird es bei sitzender Tätigkeit am Schreibtisch schnell kalt. Hier sorgt die Infrarotheizung als Standgerät für schnelle Abhilfe und verbreitet bei Bedarf angenehme Wärme. Dafür reicht oft schon ein Gerät mit geringer Heizleistung, etwa mit 200 Watt.

Mobile Infrarotheizung im Wintergarten

Auch im Wintergarten oder bei einer umbauten Terrasse lassen sich Infrarot Heizungen als Standgerät einsetzen. Hier sorgen die Heizgeräte für Wärme in der Übergangszeit oder an kühlen Abenden. Dank ihrer Standfüße kann die IR-Heizung in Richtung der Sitzecke ausgerichtet werden.

Infrarot Heizung Standgerät zum Trocknen feuchter Wände

Eine Infrarotheizung als Standgerät kann auch zum Trocknen feuchter Wände eingesetzt werden, etwa nach einem Wasserschaden. Hierzu wird das Heizpaneel einfach in Höhe der feuchten Stelle vor der Wand positioniert. Da kein direkter Kontakt nötig ist, trocknet die feuchte Stelle schneller ab.

Infrarotheizung als Standgerät im Bad

Auch im Badezimmer lassen sich Infrarotheizungen als Standgerät nutzen, um wohlige Wärme zu verbreiten. Kompakte Geräte verfügen mit etwa 400 bis 800 Watt über eine ausreichende Leistung und nehmen nicht viel Platz weg. Für den Betrieb in Feuchträumen sollten die Heizpaneele über eine entsprechende Schutzklasse verfügen. Speziell für Räume wie das Bad sind zudem Spiegelheizungen als Wandheizung erhältlich.

Diese Vorteile bieten Infrarot Heizungen als Standgerät

Infrarotheizungen als Zusatzheizung erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Im Gegensatz zum altbekannten Heizlüfter verursacht eine Infrarotheizung als Standgerät keinen Lärm. Auch Hausstaub wird nicht aufgewirbelt, wenn ein Infrarot-Paneel als Standheizung zum Einsatz kommt.

Im direkten Vergleich zu Heizstrahlern im Innenraum fällt oft die formschöne Gestaltung der Infrarot Heizkörper auf. Auch geben moderne Infrarot Heizungen als Standgerät die Wärme besonders gleichmäßig ab. Wird die mobile Infrarotheizung nicht benötigt, so lässt sie sich dank des flachen Aufbaus leicht verstauen.

Infrarotheizung Regelung – so wird die Infrarot Standheizung gesteuert

Die Steuerung mobiler Infrarot Heizungen als Standgerät erfolgt mittels Thermostat. Hierzu kommen in der Regel digitale Stecker-Thermostate zum Einsatz. Diese werden einfach zwischen die Steckdose in der Wand und den Anschlussstecker der Infrarotheizung gesteckt. Abhängig vom jeweiligen Shop oder Store gehört das Thermostat bereits zum Umfang der Lieferung. Andernfalls lässt sich das Gerät wie auch eine Fernbedienung als Zubehör erwerben.

Das Thermostat regelt zuverlässig die gewünschte Temperatur. Ist diese erreicht, wird die Elektroheizung abgeschaltet. Ist es zu kalt, aktiviert das Thermostat die Infrarotheizung wiederum automatisch. Wird eine Infrarotheizung als Standgerät mit Thermostat eingesetzt, so verringert sich der Stromverbrauch drastisch. Ist eine Infrarotheizung sparsam? Ja, mit einem passenden Stecker-Thermostat.

Diese Größe sollten Infrarotheizungen als Standgerät haben

Infrarotheizkörper als Standgerät sind in verschiedenen Größen und mit jeweils unterschiedlicher Heizleistung erhältlich. Bei einer Elektroheizung für den Arbeitsplatz im Heimbüro stellt sich häufig die Frage: Welche Infrarotheizung für 20qm? Die Antwort ist einfach: Soll die Infrarotheizung als Standgerät den kompletten Raum erwärmen, so wird ein Gerät mit einer Leistung von 600 bis 800 Watt empfohlen.

Soll nur ein bestimmter Bereich erwärmt werden, bietet sich als mobile Infrarotheizung ein Standgerät mit geringerer Heizleistung an. So können bereits 200-400 Watt genügen, um den Arbeitsplatz am Schreibtisch angenehm zu temperieren. Kommen hier kleinere Infrarot Heizungen als Standgerät zum Einsatz, so verringert sich auch der Anschaffungspreis.

Stromverbrauch einer Infrarotheizung als Standgerät

In Anbetracht stetig steigender Strompreise stellen sich Käufer von elektrischen Heizlösungen viele Fragen, wie etwa: Sind Infrarotheizungen Stromfresser? Da eine Infrarotheizung als Standgerät die abgegebene Wärme komplett aus Strom erzeugt, entsteht natürlich ein entsprechender Stromverbrauch. Wird zum Beispiel ein Gerät mit 1000 Watt Leistungsaufnahme eine Stunde lang genutzt, fällt ein Verbrauch von 1 kWh an.

Und: Welcher Heizstrahler braucht wenig Strom? Am meisten Strom spart ein Gerät, das mittels Thermostat betrieben wird. Wird eine Infrarotheizung mit Thermostat als Standgerät genutzt, so heizt sie nur bei Bedarf nach. Eine solche Infrarotheizung als Standgerät im Test verbrauchte wesentlich weniger Strom als ohne Regelung.

Das kosten moderne Infrarotheizungen als Standgerät

Infrarotheizungen als Standgerät stehen in unterschiedlichen Ausführungen zur Auswahl. Dementsprechend können die Preise je nach Hersteller und Gerät variieren. Auch die Leistung des Geräts ist ausschlaggebend, wenn es um den Preis geht. Kleinere Infrarot Heizungen als Standgerät mit 400 Watt sind bereits für etwas über 200 Euro inklusive MwSt. plus Versand zu haben. Wird eine Leistung von 600 bis 800 Watt benötigt, bewegen sich die Preise einer Infrarotheizung als Standgerät bei etwa 300 Euro. Auch Natursteinheizungen als Standheizung sind schon ab 300 Euro erhältlich.

Infrarotheizung Standgerät Fazit

Eine moderne Infrarotheizung als Standgerät lässt sich nahezu überall aufstellen und flexibel nutzen. Sie verbreitet angenehme Wärme mittels IR-Strahlung und benötigt lediglich eine normale Steckdose. Bei der Auswahl von Infrarotheizungen als Standgerät sollten Sie auf Qualität achten. Bei vielen Markenherstellern ist der Name Programm, hier erhalten Sie etwa Services wie eine langjährige Garantie.