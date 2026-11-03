Infoveranstaltung am 12. November 2026

Von 16.00 bis 17.30 Uhr stellen Expertinnen der drei Kliniken das Angebot vor. Kerstin Rosenkranz, Rosemarie Winkler und Susanty Rehkopp informieren in der Reihe "Pflegestützpunkt konkret". Die Veranstaltung findet im Amt für Soziale Dienste statt, Stephan-Heinzel-Straße 2, Raum 208. Fragen aus dem Publikum sind ausdrücklich erwünscht.

Die Teilnahme ist kostenfrei, aber die Platzzahl ist begrenzt, eine Anmeldung ist daher zwingend erforderlich. Der Pflegestützpunkt ist unter den Telefonnummern (0431) 901-3696, 901-3627 oder 901-1578 erreichbar. Die 90-minütige Veranstaltung bietet alle wichtigen Informationen auf einen Blick.

Unterstützung während und nach dem Klinikaufenthalt

Die Familiale Pflege richtet sich an alle, die einen Angehörigen zu Hause versorgen oder dies planen. Das Besondere: Die Begleitung beginnt bereits während des Klinikaufenthalts und setzt sich nahtlos zu Hause fort. Aber auch ohne vorherigen Krankenhausaufenthalt können Interessierte von diesem Angebot profitieren. Die individuelle Betreuung passt sich den persönlichen Bedürfnissen an.

Das Programm bietet verschiedene Hilfsangebote, die genau auf die jeweilige Situation zugeschnitten sind. Dazu gehören praktische Pflegetrainings, in denen wichtige Handgriffe vermittelt werden. Ergänzend gibt es Beratungsgespräche, Pflegekurse und Gesprächskreise. Im Mittelpunkt steht immer die familiäre Situation, damit die Versorgung zu Hause langfristig funktioniert.

Die Familiale Pflege verfolgt ein klares Ziel: Sie will Sicherheit geben und den oft anstrengenden Pflegealltag erleichtern. Die Zusammenarbeit der drei großen Kieler Kliniken garantiert professionelle Unterstützung aus einer Hand. Das Angebot ist komplett kostenfrei und unabhängig von der Krankenkasse. So bleibt mehr Kraft für die eigentliche Pflege.

Weitere Unterstützungsangebote und Tipps rund um das Leben in Kiel gibt es auf kiel-magazin.de.