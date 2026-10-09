Infoabend zu „Familienplanung und Sexualität bei Krebs“

Wann? Dienstag, 27. Oktober 2026 von 18.00 bis 19.30 Uhr Wo? Alter Markt 1-2 Anmeldung: Hier direkt anmelden

Welche Themen werden behandelt?

Der Infoabend widmet sich Fragen, über die nicht immer leicht gesprochen wird: Ist ein Kinderwunsch trotz Krebsbehandlung möglich? Welche Optionen gibt es, die Fruchtbarkeit vor einer Therapie zu schützen? Und wie verändert sich das Intimleben durch Erkrankung und Behandlung? Psychoonkologin Annkatrin Rogge und Reproduktionsmediziner Sören von Otte geben fundierte Einblicke aus ihrer jeweiligen Fachperspektive.

Die Experten zeigen auf, welche medizinischen und psychosozialen Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Ein wichtiger Punkt ist der Erhalt der Fruchtbarkeit, beispielsweise durch das Einfrieren von Eizellen oder Samenzellen. Ebenso werden Veränderungen von Lust, Körpergefühl und Sexualität während und nach einer Krebserkrankung thematisiert. Im Anschluss an die Vorträge habt ihr die Möglichkeit, persönliche Fragen zu stellen.

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