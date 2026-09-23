Wann? 25. bis 27. September 2026 Wo? KulturForum der Stadt Kiel, StattCafé und Foyer der Stadtgalerie Tickets: hier buchbar; einige Programmpunkte sind frei zugänglich

Europäische Bühne über Ländergrenzen

Das Festival versteht sich als Bühne ohne Grenzen, auf der Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam auftreten. Internationale Ensembles aus Dänemark, Polen und Deutschland präsentieren ihre Produktionen mal humorvoll, mal historisch geprägt, immer authentisch. Die Geschichten sind persönlich und gesellschaftlich zugleich, sie berühren und regen zum Nachdenken an. Hier geht es nicht um Perfektion, sondern um Wahrhaftigkeit.

Die Idee entstand vor elf Jahren aus ersten Kontakten zwischen Kiel und der finnischen Partnerstadt Vaasa. Aus dieser Zusammenarbeit wuchs ein baltisches Netzwerk, das heute bis nach Aarhus, Gdynia und Stralsund reicht. Die Initiatoren Gerd Neuner und Peter Dohse haben aus einer Vision gelebte Praxis gemacht. Für sie bedeutet "baltic theatre without borders" mehr als ein Slogan es ist eine Haltung.

Welche Produktionen erwarten euch?

Am 25. September 2026 um 18.00 Uhr eröffnet das Festival mit "FrankenstAln" von den Eckigen aus Stralsund. Die Gruppe interpretiert den Klassiker aus einer Perspektive, die sonst selten gehört wird. Um 20.30 Uhr folgt der Film "Amatorzy" vom TeatrBRO aus Polen, der professionelle Schauspielerinnen und Schauspieler mit inklusivem Theater verbindet.

Der 26. September 2026 startet um 14.00 Uhr mit der Show von "De Splittergale" aus Aarhus. Das dänische Theater arbeitet mit selbstgebauten Instrumenten, Musik und Bewegung und richtet den Blick auf gesellschaftliche Normen. Um 16.00 Uhr lädt der Chor Bunte Farben im StattCafé zum Mitsingkonzert ein. Um 17.00 Uhr präsentiert TeatrBRO/Psoni aus Gdynia "Miasto Moje", ein Stück über die schmerzhafte Geschichte einer Stadt, geprägt von Krieg und Besatzung. Den Höhepunkt bildet um 19.30 Uhr "Oh, wie schön ist Europa" mit den nordbretter und dem Chor Bunte Farben aus Kiel. Die künstlerische Leitung von Nina Berger und Corbin Broders verbindet die unterschiedlichen Beiträge zu einem gemeinsamen Ganzen. Das große Finale mit allen Teilnehmenden und dem Song "We Are The World" beschließt den Abend. Um 21.00 Uhr steigt die Aftershowparty mit der Husumer Band Gegenwind.

Wo findet das Festival statt?

Die Hauptaufführungen laufen im KulturForum Kiel, einige sind kostenpflichtig. Das StattCafé und das Foyer der Stadtgalerie bieten ein offenes Programm zum Verweilen und Mitmachen: Musik, künstlerische Aktionen und spannende Einblicke in inklusive Kulturarbeit.

Am 27. September 2026 lädt eine besondere Hafenrundfahrt mit der MS Stadt Kiel alle aktiv Beteiligten ein, die Highlights der Stadt von der Seeseite zu erleben.

Veranstalter ist der NANK Kiel e.V. mit dem Integrativen Theater Kiel "nordbretter". Das Festival zeigt nicht nur Ergebnisse, sondern macht Prozesse sichtbar: wie Menschen einander zuhören, wie aus Proben Begegnungsräume werden, wie Stimmen zu einem Chor verschmelzen. Der Musiker und Filmemacher Sven Zimmermann begleitet das Geschehen mit der Kamera und fängt die kleinen Momente zwischen den Szenen ein.

Stadtpräsidentin Bettina Aust betont: "Das includo-Festival zeigt eindrucksvoll, wie Kultur Brücken bauen kann. Zwischen Nationen, Generationen und Menschen mit und ohne Behinderung." Die internationalen Kooperationen stärken die kulturelle Vielfalt Kiels und tragen zur Völkerverständigung bei. Das Festival macht die Landeshauptstadt als kreative und soziale Stadt weit über Schleswig-Holstein hinaus sichtbar.

Seid neugierig auf weitere kulturelle Highlights im Norden? Wir von kiel-magazin.de haben zahlreiche Veranstaltungstipps für euch parat.