Wir verlosen 2x1 Paket für die INC art fair bestehend aus VIP-Tickets und Druck

Wann? 6. bis 8. September 2024, Fr 19.00 bis 22.00, Sa und So 11.00 bis 18.00 Uhr Wo? Museum der Arbeit, Wiesendamm 3, 22305 Hamburg Eintritt: Fr 10,- Euro, Sa und So 12,- Euro (einmal bezahlen, an beiden Tagen besuchen), Kinder/Jugendliche unter 16 Jahre sowie Rollstuhlfahrer und Begleiter haben freien Eintritt Tickets: Tickets sind an der Tageskasse erhältlich.

Internationale Kunstmesse im Museum der Arbeit

Kunst ist nicht nur eine einseitige Ausdrucksform – davon sind die Veranstaltenden der INC (kurz für incorporating) art fair überzeugt. So bleibt es vom 6. bis 8. September 2024 in der Alten Fabrik im Museum der Arbeit nicht bei der klassischen Präsentation. Die Anwesenheit von etwa 70 nationalen, wie auch internationalen Künstlerinnen und Künstlern bietet den Besuchenden die Möglichkeit, in einen Dialog über die Werke und ihre Hintergründe zu treten.

"Kunst hat die Kraft zu inspirieren, zum Nachdenken anzuregen und Menschen miteinander zu verbinden. Gerade in der aktuellen wirtschaftlichen wie politischen Lage möchten wir das mit der internationalen Vielfalt und dem persönlichen Austausch auf der INC art fair in Hamburg für ein paar Tage in den Mittelpunkt rücken", fasst Veranstalter Raiko Schwalbe die Idee hinter der INC zusammen.

Entdecken, Austauschen, Kaufen – auf 1.000 Quadratmetern

Die Bandbreite der Gattungen ist dabei ebenso groß wie der preisliche Rahmen – bekannte Namen aus der zeitgenössischen Kunstszene treffen hier auf Geheimtipps. "Wir zeigen viele neue, außergewöhnliche Talente des jungen und dynamischen Kunstmarktes", sagt Veranstalter Raiko Schwalbe. "Das macht die INC art fair für Sammlerinnen und Einsteiger gleichermaßen spannend."