Marketing Experience mit Beauty Fokus: House of GLOW lädt zum New Beauty Marketing Day

Marketing-Experience mit Beauty-Fokus und ganz viel GLOW

Du hast keine Lust auf eingestaubte Konferenzräume? Wir auch nicht. Auf dich wartet eine einzigartige Beauty-Erlebniswelt am NEW BEAUTY MARKETING DAY im CURIO-HAUS, in der wir Menschen, Marken und Medien unter einem Dach zusammenbringen.

In lockerer Atmosphäre und stylischem Ambiente triffst du auf Gleichgesinnte und Kollegen aus der Beauty Branche. Hier bieten sich dir jede Menge Möglichkeiten zum Networken, Sammeln neuer Ideen und Kontakte knüpfen. On top erwartet dich unsere legendäre Goodie Bag voll mit Beauty Produkten im Wert von über 100,- Euro!

Gemeinsam entdecken wir auf der Bühne upcoming Protagonisten, neue Trends, die Love Products von morgen sowie neue Marketing Strategien. Freue dich auf einen ganzen Tag voller Keynotes, Panels und Insight Sessions von den Experten der Branche wie Georg Kofler, Charles von Abercron und Diana zur Löwen.

Diese Themen erwarten dich u.a. am NEW BEAUTY MARKETING DAY:

State of Influencer Marketing: Top Insights for 2023 mit Natalie Frieb und Florian Laue

Echter als Gedacht: Gen Z, virtuelle Influencer:innen und Beauty Standards mit Urs Meier

Personalized Products: Why diversity matters (warum Skincare individuell sein muss) mit Diana zur Löwen und Dr. Sarah Bechstein

Alle weiteren Infos zur B2B-Konferenz und den teilnehmenden Experten findest du hier: glowcon.de/new-beauty-marketing-day

Pop-Up Con – 6. & 7. Mai 2023

Alle Beauty-Liebhaber, die keine Lust auf eine B2B Konferenz haben, können sich am Samstag und Sonntag auf eine völlig neue GLOW-Experience freuen. Zum ersten Mal in Hamburg: entdecke Premiumbrands und teste Produktneuheiten an über 30 Ständen, nimm an inspirierenden Workshops teil und triff deine liebsten Creators in persönlichen Meet&Greets.

