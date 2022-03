Shoppen bis 22 Uhr: Die Holtenauer Spätschicht

Wann? Freitag, 1. April 2022 Wo? Holtenauer Straße

Kein April-Scherz: Am Freitag, 1. April 2022 laden die Geschäfte auf der Holtenauer Straße in Kiel zur Shoppingnacht ein. Die Läden auf der beliebten Einkaufsmeile schließen an dem Tag erst um 22.00 Uhr. Bis dahin können Gäste bummeln, shoppen und schlemmen.

Die Holtenauer Straße hat eine lange Geschichte als Flaniermeile im Herzen Kiels: Schon vor dem Zweiten Weltkrieg schlenderten hier die Kieler lang und bummelten durch die Läden. Bis heute ist sie eine der bekanntesten und beliebtesten Straßen in der Landeshauptstadt.