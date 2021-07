Holsteinische Ateliertage: Abstrakte Kunst in der Galerie Sukaart

Die Künstlerin Susann Kasten-Jerke zeigt in Ascheberg abstrakte Arbeiten, farbig vielschichtig, durch Zeichnung und Collage akzentuiert, auf Leinwand, Papier und Holz, sowohl in der Galerie als auch im Freien in der "GartenGalerie".

Kunstinteressierte und Neugierige sind herzlich willkommen, um die Malerei der Künstlerin kennenzulernen. Als Aktionsangebot an diesem Wochenende gibt es einige ausgesuchte Arbeiten zu kleinen Preisen: Art to go!