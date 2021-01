Das Schicksal der Schüler der jüdischen Volksschule in Kiel

Jüdische Kinder besuchten in Kiel bis 1937 die regulären Schulen wie andere Kinder auch. Dann richtete die Schulverwaltung zunächst eine Sonderklasse ein, bis am 25. April 1938 die jüdische Volksschule eröffnet wurde. Damit wurden die jüdischen Kinder vom regulären Schulbetrieb ausgegrenzt. Doch hatte sich die jüdische Gemeinde selbst sehr für die Gründung eingesetzt, weil so die Kinder vor antisemitischen Anfeindungen von Lehrer*innen und Übergriffen von Mitschüler*innen geschützt waren, die an anderen Schulen täglich vorkamen.

Fast alle Kinder der Schule wurden in Kiel geboren. Ihre Eltern waren aber alle aus osteuropäischen Ländern nach Kiel zugewandert und verdienten ihr Geld als Kaufleute. Sie lebten fast alle in der Vorstadt. Dort befand sich auch die Schule, in zwei Klassenräumen der Gewerblichen Berufsschule in der Herzog-Friedrich-Straße 41.