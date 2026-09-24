Was macht die Reederei besonders?

Holland America Line wurde 1873 in Rotterdam gegründet und prägte jahrzehntelang den transatlantischen Passagierverkehr. Heute führt die Reederei ihre Gäste zu über 400 Häfen in mehr als 100 Ländern auf allen sieben Kontinenten. Die Flotte aus elf mittelgroßen Schiffen ermöglicht den Zugang zu kleineren Häfen und schafft durch längere Liegezeiten echte Begegnungen. Das Motto "Savour the Journey" ist dabei mehr als ein Slogan: Es ist eine Haltung, die sich durch alle Aspekte der Reise zieht.

Holland America Line bietet ein weltweites Routennetz mit rund 500 Abfahrten jährlich. Von Europa über Asien, Südamerika und die Südsee bis zur Antarktis sind die Routen sorgfältig kuratiert. Besonders hervorzuheben sind die Norwegen-Fjorde-Kreuzfahrten, Routen zwischen Reykjavík und Rotterdam sowie 14-tägige Ostsee und Skandinavienreisen. Auch der Panamakanal und mehrtägige Weltreisen von bis zu 133 Tagen gehören zum Programm.

Wie sieht die Flotte aus?

Die Flotte umfasst elf Schiffe in vier Klassen.

Die Pinnacle-Klasse mit Koningsdam, Nieuw Statendam und dem Flaggschiff Rotterdam bietet moderne Linien.

Die Signature-Klasse mit Eurodam und Nieuw Amsterdam verbindet zeitloses Design mit Kunstsammlungen.

Die Vista-Klasse steht für klassische Eleganz.

Die R-Klasse bietet viel Raum pro Gast.

Alle Schiffe ermöglichen ein persönliches Erlebnis mit einem Crew-zu-Gast-Schlüssel von 1:2.

Was bedeutet die Reisephilosophie?

Die Philosophie prägt alle Aspekte: Routenplanung, Bordleben, Kulinarik und Service. Großzügige Kabinen, ruhige Rückzugsorte und strukturierte Unterhaltung schaffen Raum für den Moment. Der persönliche Service wurde mit dem Cruise Critic Award "Best Service" ausgezeichnet. Live-Musik aus Jazz, Rock und klassischer Musik gestaltet den Alltag an Bord.

Das "Made Fresh Daily"-Versprechen verbindet Küche und Reiseziel. Frische, saisonale Zutaten spiegeln regionale Spezialitäten wider. Mit dem Global Fresh Fish Program bietet die Reederei über 80 Sorten Fisch aus mehr als 60 Häfen. Im Port-to-Table-Konzept wird der Fang innerhalb von 48 Stunden serviert, frisch, nachhaltig und zertifiziert.

Hier sind weitere Informationen über Reisen mit der Holland America Line zu finden.

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