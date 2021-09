HOLIDAY ON ICE mit spektakulärem Programm in Kiel

Am 17. November 2021 startet HOLIDAY ON ICE mit der Weltpremiere von A NEW DAY. Von November bis April tourt das neue Programm durch ganz Deutschland. Vom 16. bis zum 19. Dezember 2021 gastiert A NEW DAY in der Wunderino Arena in Kiel. In der spektakulären Show zeigen 40 der weltweit besten Eiskunstläufer Athletik auf höchstem Niveau.