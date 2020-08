HOLIDAY ON ICE verlegt erneut Showtermine in Kiel

Wann? 16. Dezember 2021, 19.00 Uhr

17. Dezember 2021, 19.00 Uhr

18. Dezember 2021, 15.00 und 19.00 Uhr

19. Dezember 2021, 13.00 und 16.30 Uhr Wo? Wunderino Arena Eintritt: ab 29,90 Euro Tickets: Hier direkt Tickets buchen.

Eiskunstlauf in Perfektion, atemberaubende Kostüme und Bühnenbilder, jedes Jahr eine neue Welt auf dem Eis verpackt in visionärem Live-Entertainment – dafür steht HOLIDAY ON ICE, die weltweit größte tourende Eisshow, die regelmäßig mehr als eine halbe Million Besucher begeistert.

Aufgrund der globalen COVID 19-Pandemie und deren Auswirkungen auf die Veranstaltungsbranche muss der Entertainment-Gigant seine kommende Tour nun um eine Saison verschieben. Das Unternehmen reagiert mit diesem Schritt auf die aktuellen Herausforderungen wie Social Distancing und internationale Reisebeschränkungen, welche die Planung und Durchführung einer Tour quer durch Deutschland in 2020/2021 nicht erlauben.

Unabhängig davon arbeitet HOLIDAY ON ICE jedoch aktuell an einer neuen Show für die Saison 2021/2022, um seine Zuschauer in Kiel wieder in eine neue und faszinierende Welt auf dem Eis zu entführen. Vom 16. bis 19. Dezember 2021 wird HOLIDAY ON ICE in der Wunderino Arena gastieren – die Shows vom ursprünglich geplanten Ersatztermin 18. März bis zum 21. März 2021 entfallen.

"Der Gesundheitsschutz unserer Gäste und Mitarbeiter hat für uns selbstverständlich oberste Priorität. Leider können wir als international agierendes Unternehmen unter den derzeitigen Bedingungen eine Tour in 2020/2021 weder ausreichend vorbereiten noch deren Aufführung garantieren", so Peter O'Keeffe, Produzent und CEO von HOLIDAY ON ICE.

Stattdessen fokussiert sich das Unternehmen derzeit auf die Produktion seiner neuen Show für 2021/2022 und hat hierfür bereits Termine in 23 deutschen Städten festgelegt. Die Produktion SUPERNOVA kommt in Saison 2021/2022 ebenfalls zurück und wird dann durch Österreich, die Niederlanden und Frankreich touren.

"In der letzten Saison haben wir Rekordzahlen von über einer halben Million Besuchern erreicht – was für ein großartiges Geschenk unserer Gäste, für das wir uns an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich bedanken möchten! Wir bedauern es sehr, dass wir unsere nächste Tour um ein Jahr verschieben müssen. Aber wir blicken positiv in die Zukunft und freuen uns, unser treues Publikum 2021/2022 mit einer neuen, spektakulären Show zu überraschen", so O'Keeffe weiter. Weitere Informationen zur neuen Produktion gibt das Unternehmen noch Ende dieses Jahres bekannt.

Vorverkauf für die Saison 2021/2022 ist gestartet

Eiskunstlauf-Liebhaber und Entertainment-Fans müssen sich nun zwar etwas länger gedulden, dürfen sich aber bereits jetzt auf die Saison 2021/2022 freuen. Ab Mitte November 2021 geht HOLIDAY ON ICE wieder auf Deutschland-Tour – der Vorverkauf ist ab sofort eröffnet.

Info für Tickets der Tour 2020/2021

Alle Kunden, die bereits ein Ticket für die Tour 2020/2021 erworben haben, wurden mittlerweile direkt von HOLIDAY ON ICE über Ersatztermine und die weitere Abwicklung informiert. Alle Informationen rund um die Tourverschiebung finden Kunden auch unter www.holidayonice.de/faq.

Über HOLIDAY ON ICE

HOLIDAY ON ICE präsentiert jedes Jahr eine neue Welt auf dem Eis. Für die innovativen Produktionen stellt das Unternehmen jede Saison ein internationales Kreativteam zusammen, das mit modernster Technik und allen Mitteln der Bühnenkunst die professionell ausgebildeten Eiskunstläufer und Artisten perfekt in Szene setzt.

Mit mehr als 330 Millionen Besuchern ist HOLIDAY ON ICE die meistbesuchte Eisshow der Welt. Seit der ersten Vorstellung im Dezember 1943 hat sich der Publikumsmagnet von einer kleinen Hotelproduktion in den USA zu einem global agierenden Eis-Entertainment-Produzenten entwickelt.

Bereits 1951 eroberte HOLIDAY ON ICE Europa und feierte im gleichen Jahr die erste Deutschlandpremiere in Frankfurt am Main. Die Erfolgsgeschichte der weltbekannten Marke ist geprägt durch stetige Weiterentwicklung: Heute präsentiert das Original aller Eiskunstshows Eiskunstlauf auf höchstem Leistungsniveau mit Elementen aus Theater, Tanz, Oper, Pop, Magie, Musical und Akrobatik.

Quelle: Holiday on Ice