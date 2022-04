Wir verlosen 4 Eintrittskarten für den Hochseilgarten Altenhof in Eckernförde

Hier können Familien, Gruppen und Einzelpersonen sich an über 100 Kletterelementen, 30 Seilbahnen und wackeligen Hängebrücken, in bis zu 25 m Höhe, von Baum zu Baum schwingen, bis in die Baumkronen klettern oder mit einem Mountainboard durch die Luft rauschen.

Ein Erlebnis für die ganze Familie. Wer es bevorzugt lieber am Boden zu bleiben, kann es sich in der gemütlichen Sitzecke bequem machen und die tolle Atmosphäre genießen.

Neu: Der einzigartiger Jump&Run Parcours – klettert wie Donkey Kong über mehrere Etagen in die Höhe und wagt einen Sprung aufs Trampolin aus 20 m Höhe!

Weitere Infos gibt es unter www.hochseilgarten-eckernfoerde.de