Hochschulgastronomie lädt zum Nachhaltigkeitstag 2023

Wann? Montag, 5. Juni 2023, 11.00 bis 14.00 Uhr Wo? Mensa I Anmeldung: Bis zum 1. Juni 2023 per E-Mail an mensa@studentenwerk.sh

Zwischen 11.00 und 14.00 Uhr präsentieren sich unterschiedliche Aussteller:innen den Mensagästen. Unter anderem werden die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein, der Foodsharing Kiel e.V., die Zero-Waste-Initiative der Stadt Kiel sowie das Ökologie-Referat des AStAs der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel rund um das Thema Nachhaltigkeit informieren.

Besucher:innen erhalten nicht nur hilfreiche Tipps zu Lebensmittellagerung und Abfallvermeidung, sondern dürfen sich auch auf Inspirationen für leckere nachhaltige Rezepte freuen.

"Ein nachhaltiger Umgang mit natürlichen Ressourcen ist uns schon lange eine Herzensangelegenheit", erklärt Kristin Dahl, stellvertretende Hochschulgastronomie-Leiterin. "Am Nachhaltigkeitstag 2023 möchten wir über Möglichkeiten zur Reduzierung von Lebensmittelabfällen aufklären und durch den Austausch mit unseren Gästen sowie praktische Infos nachhaltiges Handeln fördern."

Zusätzlich zu den Infoständen bietet das Team der Hochschulgastronomie um 10.00 Uhr eine Mensaführung mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit an. Alle, die immer schon wissen wollten, wie es hinter den Kulissen einer Großküche aussieht, woher die Zutaten für die Mensagerichte kommen und wie sie zubereitet werden, sind herzlich zu der circa einstündigen Führung eingeladen.

Mitarbeitende aus den Mensen erklären unter anderem, wie der Speiseplan entsteht, welche nachhaltigen Maßnahmen die Hochschulgastronomie ergreift und welchen Einfluss unsere Ernährung auf die Herausforderungen der Zukunft hat.

Interessierte werden gebeten, sich unter Angabe ihres Namens bis zum 1. Juni 2023 per E-Mail an mensa@studentenwerk.sh anzumelden. Hinweis: Aufgrund der Hygienevorschriften müssen alle Teilnehmenden einen Kittel tragen. Wer bereits einen Kittel besitzt (zum Beispiel Labor- oder Arztkittel), darf diesen gern mitbringen. Darüber hinaus werden ausreichend Kittel vor Ort sein.

In den Mensen, Cafeterien und Café Lounges des Studentenwerks wird der Entstehung von Speiseabfällen auf vielfältige Weise vorgebeugt. Unter anderem wird der Speiseplan unter Berücksichtigung der Gästewünsche und aktuellen Trends erstellt.

Außerdem werden Speisen vorwiegend "just in time" zubereitet und bei Bedarf nachproduziert. Mit dem Zero Waste Teller und der Zero Waste Tüte erhalten Gäste nach regulärem Verkaufsende übrig gebliebene Speisen und Snacks zum vergünstigten Preis.

Einen Überblick über alle nachhaltigen Aktivitäten gibt es unter studentenwerk.sh.

Quelle: Studentenwerk Schleswig-Holstein