Wissenschaftsfestival kommt nach Kiel

Wann? 25. bis 30. September 2023 Wo? Rathausplatz und verschiedene weitere Orte in Kiel Eintritt: frei Programm: Hier das gesamte Programm anschauen

In der Woche vom 25. bis 30. September 2023 kommt das Wissenschaftsfestival "Highlights der Physik" nach Kiel. Mitten auf dem Rathausplatz erhalten Interessierte in einem großen Ausstellungszelt Einblicke in aktuelle Forschung der Physik. Außerdem bieten die "Highlights der Physik" ein unterhaltsames Programm für Kinder und Jugendliche und ein vielfältiges Vortragsangebot.

Alle Infos unter: highlights-physik.de

Physikerinnen und Physiker aus Kiel und ganz Deutschland stehen dem interessierten Publikum auf dem großen Wissenschaftsfestival im September Rede und Antwort zu ihren aktuellen Forschungsarbeiten. Sie zeigen das Neueste aus der Nanoforschung, wie man schwarze Löcher im Weltraum findet und wie Wasserstoff- und Plasmatechnologien für die Energieversorgung der Zukunft genutzt werden. Für Besucherinnen und Besucher – auch ohne Vorwissen – bietet sich ein umfangreiches Angebot.

Bei den täglichen Vortragsreihen im KulturForum der Stadt Kiel und im Physikzentrum der Universität Kiel präsentieren renommierte Forschende ihre Arbeiten. Zum Beispiel spricht der Astrophysiker Prof. Dr. Günther Hasinger zum Thema "Dunkle Materie und schwarze Löcher" oder der Communicator-Preisträger Prof. Dr. Albrecht Beutelspacher über Geheimnisse und Überraschungen in der Welt der Zahlen.