"Hier und Jetzt": Kieler Ausstellung zeigt Bilder für die Demokratie

Die Ausstellung "Hier und Jetzt – gemeinsam für Demokratie" in der vhs-Kunstschule Kiel präsentiert vom 3. Dezember 2024 bis zum 10. April 2025 Arbeiten von Kindern und Erwachsenen, die sich künstlerisch mit dem Thema Demokratie auseinandergesetzt haben. Mit Fotografien, Farbzeichnungen und Trickfilm-Sequenzen bringen die Teilnehmenden zum Ausdruck, was ihnen an der Demokratie wichtig ist.