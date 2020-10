Herbstliche Kartoffelgerichte zum Aufwärmen

Orientalische Kartoffeln: Geschmacksvielfalt im heißen Tongefäß

Vor allem ab dem Herbst freuen wir uns besonders über warme Speisen. Ein farbenfroher Magenwärmer, der gleichzeitig auch zu Hause in Urlaubsstimmung versetzt, ist ein orientalischer Kartoffeltopf. Neben den leckeren Knollen entführen uns Kichererbsen, Auberginen und Joghurtsoße geschmacklich in die Welt von Tausendundeine Nacht. Original in einer Tajine zubereitet oder in einer feuerfesten Form im Ofen, ist das bunte Herbstgericht leicht gekocht.

Hierfür zunächst eine Brühe aus Knoblauch, Zwiebeln, Ingwer, Sojasoße, Zitronensaft, Salz, Pfeffer und der Gewürzmischung Ras el Hanout anrühren. Danach die Brühe, Kartoffeln, Tomaten, Auberginen und gekochte Kichererbsen in die Tajine oder die ofenfeste Form geben und im Backofen schmoren lassen. Zitronenthymian, Zitronensaft, Salz und Pfeffer verfeinern das kräftig-würzige Gericht mit einer säuerlichen Note. Als Topping sorgt Joghurt mit Zitronensaft und Olivenöl für einen frischen Geschmack.

Wer die Leckerei aus der orientalischen Küche gerne ausprobieren möchte, findet das ausführliche Rezept unter folgendem Link: https://www.die-kartoffel.de/19-blog/rezepte/320-orientalische-kartoffeln.

Herbstlicher Kartoffel-Flammkuchen mit Kürbis: Blitzrezept für den Feierabend

Wenn es in der Küche schnell gehen soll, ist ein Kartoffel-Flammkuchen mit Kürbis und Birne die richtige Wahl. Der Flammkuchen lässt sich nicht nur fix zubereiten, sondern schmeckt durch das Zusammenspiel der herbstlichen Zutaten auch besonders lecker. Und das Beste: Sollte etwas vom Abendessen übrigbleiben, schmeckt der Flammkuchen auch noch am nächsten Tag.

Rezept für Kartoffel-Kürbis-Flammkuchen mit Birne

Zutaten für 1 Flammkuchen

1 Paket fertiger Flammkuchenteig

150 g Kartoffeln

100 g Kürbis

1 Birne

100 g Crème fraîche

Kräuter der Provence

50 g Walnüsse

50 g Parmesan

Zubereitung

Den Ofen auf 220 °C (Ober- und Unterhitze) vorheizen.

Die Kartoffeln in dünne Scheiben schneiden und im Anschluss vier Minuten weich kochen.

Den Kürbis und die Birne ebenfalls in dünne Scheiben schneiden.

Die Walnüsse hacken.

Ein Backblech mit Backpapier auslegen und die Crème fraîche mit dem Rücken eines Löffels auf dem Teig ebenmässig verteilen.

Die Kartoffel- und Kürbsscheiben abwechselnd auf dem Teig verteilen und die Kräuter, den Parmesan und die gehackten Walnüsse darüber streuen.

Den Kartoffel-Kürbis-Flammkuchen im Ofen etwa 12 Minuten backen und warm servieren.

Videoanleitung zum Rezept

