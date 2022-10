Herbstliche Friedhöfe entdecken

Am 5. und 9. Oktober 2022 bietet die Landeshauptstadt Kiel Führungen über die städtischen Friedhöfe an. Alt und Jung sind dazu eingeladen, gemeinsam die Begräbniswälder des Ostfriedhofs zu erkunden und am Alten Urnenfriedhof beim Äpfelschneiden und Nistkastenbasteln zu helfen.