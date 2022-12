Heiligabend: Gottesdienst im Tierpark

Wann? Samstag, 24. Dezember 2022 ab 12.00 Uhr (Gottesdienst ab 15.00 Uhr) Wo? Tierpark Arche Warder Eintritt: frei

Wie bereits in den Vorjahren, wird Pastor Biehl von der Lutherischen Kirchengemeinde Nortorf den 45-minütigen Weihnachtsgottesdienst gestalten.

"Auf Weihnachten in der Arche Warder freue ich mich ei­gentlich schon das halbe Jahr", so Pastor Biehl. "Dieser Gottesdienst ist für mich ganz nah dran am Stall in Bethlehem. Besinnlich und modern, eine 2000 Jahre alte Geschichte im 21. Jahrhundert. Und das an einem Ort, der Verantwortung übernimmt für die Natur und unsere Erde. Das reicht sich die Hand."

Zu einer ein­zigartigen Atmosphäre tragen außerdem Schafe und Esel bei, inmitten derer die Christvesper stattfinden wird. Für Live-Musik sorgt die Sängerin Alice Fiur. Sie kommt aus dem Kieler Umland und begleitet seit über 20 Jahren verschiedene Veranstaltungen durch ihren Gesang. Unterstützt wird sie durch Emelie Mül­ler an der Gitarre und Uli Ehlert am Klavier.

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Das Restaurant-Team der "Farmküche" bietet ab 12.00 Uhr am "Haus der Natur" Bratwurst, Waffeln, Glühwein und Kinderpunsch an.

Der Eintritt in den Tierpark ist am 24. Dezember 2022 ist frei.

Quelle: Arche Warder