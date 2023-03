Heavysaurus: Havy Rock für die ganze Familie!

Heavysaurus – Vier Dinos und ein Drache rocken die Kids in Kiel!

Wann? Sonntag, 12. März 2023, 13.30 Uhr Wo? Pumpe Eintritt: Vvk. 24,70 Euro Tickets: auf heavysaurus.de

Kinder, freut euch – es gibt endlich wieder Dino-Rock! Die "Kaugummi ist mega!"-Tour von Heavysaurus gastiert am 12. März in Kiel!

Hier können Kinder und Eltern die vier Metal-Dinos und den Gitarren-Drachen Riffi Raffi in einer spektakulären Bühnenshow mit viel Witz und voller Live-Action hautnah miterleben.

Die Konzerte bieten kleinen Metal- und Dino-Fans zwischen drei und elf Jahren ein breites Portfolio an kindgerechten Liedern.

"Dinos wollʼn euch tanzen sehn" ist eine Adaption des Rockklassikers "Rock you like a hurricane" (Scorpions) und "Stark wie ein Tiger" eine Version von "Eye Of The Tiger" (Survivor). Auch Songs wie "Dino-Disco" und "Ufowerkstatt" sind genau das Richtige für kleine Rocker und laden dazu ein, die Musik zu genießen und ausgelassen zu tanzen. Ganz zu schweigen von der neuen Single "Kaugummi ist mega!".

Heavysaurus gehen auf Tour

Über 100 Shows in Deutschland, Österreich und der Schweiz haben HEAVYSAURUS in den vergangenen Jahren bereits gespielt und immer wieder nicht nur die Kinder, sondern auch ihre Eltern und Großeltern begeistert. Denn jedes HEAVYSAURUS-Konzert ist ein Spektakel für die ganze Familie.

Längst können die kleinen Fans Hits wie "Schatzsuche", "Ich will einen Milchshake", "Stark wie ein Tiger" oder "Ufowerkstatt" mitsingen, drehen sich bei "Heavy Twister" schneller als ein Tornado und feiern jedes Mal wieder eine große "Dino-Disko"-Party. Die Folge: Ausverkaufte Hallen, großartige Stimmung und glückliche Rocker jeden Alters. Und zuhause laufen in Dauerschleife die Lieder der beiden Alben "Rock’n’Rarrr Music" (2018) und "Retter der Welt" (2020), die auch bei Eltern gut ankommen.

Und der Spaß geht weiter! Für 2023 steht die nächste HEAVYSAURUS-Konzertsause an. Mehr als 100 Shows alleine im kommenden Jahr werden die vier Dinos (und der Drache) bei der "Kaugummi ist mega!"-Tour 2023 auf die Bühne bringen. "Mega" wird auch das Programm, das die 3- bis 11-Jährigen und ihre Begleiter erwartet.

"Es wird noch bunter und spektakulärer", verspricht Sänger Mr. Heavysaurus, ein (fast) waschechter Tyrannosaurus Rex. "Für viele Kinder ist unsere Show das erste Konzerterlebnis – und das wollen und werden wir ihnen und ihrer Familie unvergesslich machen!"

HEAVYSAURUS (und die fünf Profimusiker, die in den coolen Dino-Kostümen stecken und eine echte Live-Performance abliefern) machen sich so um die musikalische Früherziehung der Kinder verdient und gelten längst als eines der wichtigsten Projekte für den Rock- & Metal-Nachwuchs und darüber hinaus.

Denn: Rockmusik und Kids, das passt perfekt, wie dieser Tage die überaus erfolgreiche laufende "Retter der Welt"-Tour zeigt. "Rock ist sehr ausdrucksstark", erklärt Riffi Raffi, der gitarrespielende Drache. "Da wird es laut, man kann hüpfen, tanzen und wild sein. Alles Dinge, die Kinder beim Spielen sowieso gerne machen. Bei uns zeigen sie zusätzlich die Pommesgabel wie die Großen, und alle haben Spaß. Die Erwachsenen auch."

Übrigens: 2023 können die jungen "Dino-Metalheads" endlich wieder Riffi Raffi (Gitarre), Muffi Puffi (Bass), Komppi Momppi (Drums), Milli Pilli (Keyboards) und natürlich Mr. Heavysaurus persönlich treffen. Denn es wird limitierte VIP-Ticket-Kontingente geben, die es den kleinen größten Fans möglich machen, den Dinos hinter der Bühne die Pranken zu schütteln.

Für die Eltern: Die Konzerte finden an Nachmittagen und mit angepasster Lautstärke statt.

Quelle: m2