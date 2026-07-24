Was zeichnet Hayk Sargsyan aus?

Sargsyan studiert im Studiengang Raumstrategien im Master und erhält die mit 1.000 Euro dotierte Auszeichnung des DAAD. Hochschulpräsident Prof. Dr. Arne Zerbst übergab die Ehrung im Rahmen der Eröffnung der Jahresausstellung "Einblick/Ausblick". Der Preis würdigt nicht nur exzellente akademische Leistungen, sondern hebt besonders das interkulturelle und soziale Engagement internationaler Studierender hervor.

1998 in Armeniens Hauptstadt Jerewan und nach dem dortigen Studium der Bildenden Kunst sowie Theater-, Film- und Fernsehdesign am Staatlichen Institut für Theater und Kinematographie wurde praktische Erfahrung im Bereich Bühnen-, Kostüm- und Puppendesign gesammelt. Über einen Freiwilligendienst in Polen führte der Weg schließlich nach Kiel, wo Hayk nun am Masterabschluss arbeitet.

Auszeichnung mit Strahlkraft

Hayk zeigt sich tief bewegt von der Anerkennung: "Diese Ehrung bedeutet mir sehr viel – sie würdigt mein künstlerisches Schaffen und mein Engagement für gesellschaftliche Veränderung." Als queere, trans*- und nichtbinäre Person mit armenischen Wurzeln entwickelte sich früh ein kritisches Bewusstsein für soziale Strukturen. Dieses Bewusstsein mündete 2019 in aktives Engagement für queere Rechte, das bis heute anhält.

An der Kunsthochschule bringt sich Hayk intensiv im Queer-Referat des AStA ein. Deren Mission: eine Hochschulkultur schaffen, die frei von Diskriminierung ist und auf Solidarität basiert. Parallel engagiert sich dey in der Kieler queer-Bipoc-Community und verarbeitet in künstlerischen Arbeiten Fragen von Identität, Zugehörigkeit und gesellschaftlicher Gerechtigkeit.

Betreuerin Frauke Gerstenberg erinnert sich besonders an das Sommersemester 2024: Im Projekt "As Found – Erkundungen auf dem MFG5-Gelände" demonstrierte Hayk außergewöhnliche emotionale Intelligenz und künstlerisches Talent. Die Professorin hebt hervor, wie geschickt dey aktuelle politische Debatten in künstlerische Reflexionen übersetzt. Diese Fähigkeit zur kritischen Auseinandersetzung übersteige das übliche Niveau deutlich.

Gerstenberg betont zudem Hayks breites thematisches Spektrum: Von sozialer Gerechtigkeit über Minderheitenrechte bis zu Gleichberechtigung reichen die behandelten Themen. Das internationale Engagement, ob in Armenien, Polen oder Deutschland, belege ein hohes Maß an Selbstorganisation und Mobilität. Die Professorin schätzt besonders die Kombination aus Gewissenhaftigkeit, Freundlichkeit und ausgeprägter sozialer Kompetenz.

An der Muthesius Kunsthochschule befinden sich rund 650 Studierende sind in den Bereichen Freie Kunst, Kunst Lehramt, Raumstrategien, Industrie- und Kommunikationsdesign eingeschrieben. Mit 102 internationalen Studierenden aus 34 Nationen prägt kulturelle Vielfalt den Campus.

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