Wir verlosen 1x2 Tickets für "Harry Potter in Concert – Harry Potter und der Stein der Weisen"

Während das Publikum auf einer Großbildleinwand mitverfolgt, wie Harry sein erstes abenteuerliches Schuljahr an der Hogwarts-Schule für Zauberei und Hexerei meistert, wie er durch unheimliche Gänge und über bewegliche Treppen läuft oder auf einem Zauberbesen Quidditch-Turniere bestreitet, sorgen die Liveklänge eines großen Orchesters für starke Emotionen: Zum Originalfilm wird die vollständige Partitur von John Williams’ legendärer Filmmusik in all ihrer Dramatik zum Leben erweckt.

Gewinnspiel

Wir verlosen 2 Tickets für "Harry Potter in Concert – Harry Potter und der Stein der Weisen" am 3. April 2025 in der Barclays Arena in Hamburg !



Wer gewinnen möchte, schickt uns bitte bis Dienstag, 17. Dezember 2024,

eine E-Mail mit dem Betreff Harry Potter an:

gewinnspiel@kiel-magazin.de

Teilnahme ab 18 Jahren. Vergessen Sie bitte nicht, Ihre vollständige Adresse anzugeben (Datenschutzerklärung). Mitarbeiter der Dumrath & Fassnacht Firmengruppe sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Mehrfacheinsendungen und automatisierte Teilnahmen werden gelöscht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!