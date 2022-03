Lesungen, Konzerte und Co: Veranstaltungen der HANSA 48 im März

Samantha Pearl ist eine leidenschaftliche Songwriterin, Malerin und Boxerin , die die meiste Zeit in New Orleans, USA, lebt. Die begabte Musikerin und Gitarristin lässt sich von ihren Gefühlen leiten, und so handelt auch ihre neueste Single "Nothing But Love" vom Thema Liebe. Ihr Motivation, ihr Antrieb und schließlich auch ihr Talent haben sie in ihrer Karriere schon weit gebracht.

trioPLUS – mit Peter Ortmann am Flügel, Florian Galow am Kontrabass und Oliver Sonntag am Schlagzeug – wird die Lesung musikalisch begleiten und vor allem den Bezug zum aktuellen zeitgenössischen Jazz herstellen , der jeweils auch die Entstehungsgeschichte des Jazz, die historischen Entwicklungslinien und die großen Vorbilder durchscheinen lässt.

Wolfram Knauer , seit der Gründung Direktor des Jazzinstituts Darmstadt, hat sich jetzt nach Veröffentlichungen u.a. zu Louis Armstrong, Charlie Parker und Duke Ellington mit der im Reclam-Verlag erschienen Darstellung "Play yourself, man!" Die Geschichte des Jazz in Deutschland daran gemacht, diese schmerzhafte Lücke der Gesamtdarstellung zu schließen.

Eine Darstellung, die versucht, die improvisierte Musik zu kontextualisieren, sie in die gesellschaftlichen, politischen und ästhetischen Diskurse der Zeit einzupassen und dabei auch noch berücksichtigt, dass das Denken und die Rede über Jazz auch noch ein eigenständiger, sich ständig in Bewegung befindlicher Diskurs ist.

Fragen über Fragen. Man mag es glauben oder auch nicht, aber bislang gab es keine umfassende Darstellung der Geschichte des Jazz in Deutschland von den Anfängen bis in die Gegenwart, die über ein einfaches WerWannWas hinausging.

Wie wurde der deutsche Jazz, was er ist? Was ist er überhaupt? Und was ist daran eigentlich "deutsch"? Warum war der Jazz hierzulange über Jahrzehnte ein Männersport? Was ist mit Jutta Hipp? Können "deutsche" Rhythmusgruppen wirklich nicht swingen? Oder wer hat das wann und warum in die Welt gesetzt?

Im März 1981 wurden die Gebäude in der Hansastraße in Kiel von Aktivisten besetzt. Seitdem finden dort vielseitige Kulturveranstaltungen statt. Von Lesungen bis Konzerte und Filmvorstellungen wird den Besuchern viel geboten.

Im Laufe der Jahre, als sie zur Vollzeit-Musikerin wurde, hat sich Samantha's Sound immer wieder verändert. Die neue Single "Nothing But Love" vermischt Jazz, Soul und R&B auf eine ganz eigene Weise. Ihre Inspiration rührt auch vom gemeinsamen Jammen mit Musikern aus New Orleans.

Dokumentarfilm: Start Wearing Purple

Wann? Donnerstag, 31. März 2022, 20.00 Uhr Wo? Hansa48 Tickets: Vor Ort an der Abendkasse Preise: 3,- bis 5,- Euro nach Selbsteinschätzung

Statt auf die Politik zu warten, entscheiden sich die Berliner für Eigeninitiative und schließen sich zusammen, um ihre Häuser von Großinvestoren zurück zu bekommen. Der Dokumentarfilm Start Wearing Purple folgt einer inspirierenden und erfrischenden Bewegung, die das Verständnis von Hausbesitz und Eigentum überall auf den Kopf stellen könnte.

Fünf Berliner mit verschiedensten Hintergründen und Lebensgeschichten finden sich zwischen fast zweitausend engagierten Menschen wieder, um gemeinsam für die gleiche Sache zu kämpfen. Obwohl sich ihre persönlichen Beweggründe unterscheiden, glauben sie daran, die größten Immobilienunternehmen der Stadt enteignen können und Wohnraum wieder bezahlbar zu machen.

Es steht viel auf dem Spiel, ihre Bewegung ist gewachsen, aber noch haben sie fast nichts außer ein paar Unterschriften in der Hand. Dabei müssen sie sich gegen die überwältigende Macht der Immobilienlobby und der Politiker, die bereit sind ihre eigene Stadt zu verkaufen, durchsetzen.

Der Dokumentarfilm Start Wearing Purple zeigt, was diese ansonsten sehr gewöhnlichen Menschen antreibt, trotz aller Rückschläge hartnäckig zu bleiben und an ein Ziel zu glauben, dass die Verhältnisse in ihrer Stadt, ihrem Land und letztlich überall nachhaltig ändern könnte.

Die Regisseurin und Produzentin des Films Müge Süer ist in Istanbul geboren und aufgewachsen und arbeitet als Wirtschaftsforscherin in Berlin. Als sie nebenher eine Karriere als Fotografin verfolgt hat, hat sie erkannt, dass Film das Medium ist, mit dem sie diese beiden Fähigkeiten am besten kombinieren und ein Publikum jenseits der Wissenschaft erreichen kann.

"Wir sind ermüdet und frustriert von den Dystopien, die uns jeden Tag, nicht nur in Filmen und Serien, auch in den Nachrichten und in den sozialen Medien ohne Perspektive, ohne Ausweg, als reine Sensation präsentiert werden. Es scheint, als sollen wir nur auf den Untergang vorbereitet werden. Also haben wir uns vorgenommen, eine andere Geschichte zu erzählen. Eine Geschichte, die Hoffnung und Ermutigung in uns allen erwecken kann. Wir wollen zeigen, dass es tatsächlich überall Ideen und Möglichkeiten gibt, für die es sich lohnt, aufzustehen, etwas zu tun und die Dinge zum Besseren für eine*n selbst und die Menschen um sich herum zu verändern. Im Sinne des fast vergessenen Tercer Cine wollen wir das Medium Film wieder dafür nutzen, echte, grundlegende Veränderung greifbar, erfahrbar und fühlbar zu machen und letztlich auch anderswo anzustoßen.", so die Macher des Films über ihre Mission.

Nach dem Film wird es die Möglichkeit für ein Gespräch mit den Filmschaffenden und Aktiven von DW Enteignen geben.

Quelle: HANSA 48 e.V.