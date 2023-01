Lesungen, Konzerte und Co: Veranstaltungen der HANSA 48 im Januar

Im März 1981 wurden die Gebäude in der Hansastraße in Kiel von Aktivist:innen besetzt. Seitdem finden dort vielseitige Kulturveranstaltungen statt. Von Lesungen bis Konzerte und Filmvorstellungen wird den Besucher:innen viel geboten.

Auch im Januar 2023 warten spannende Events, das vollständige Programm findet man auf der Website des Vereins: hansa48.de. Hier sind die Highlights im Januar:

Konzert: Staring Girl + Support: Caruso

Wann? Freitag, 13. Januar 2023, 20.00 Uhr Wo? Hansa48 Preis: 12,- Euro Tickets: Vvk auf www.tixforgix.com

Releasekonzert zum neuen Album "Schräg fällt das Licht"

Musik kann etwas Heilendes sein. Kopfhörer auf und rein in ein gemeinsames Gefühl. Ein Mittel gegen Einsamkeit.

Die Hamburger Indie Pop Band Staring Girl schafft mit dem dritten Album "Schräg fällt das Licht" genau das. In ihren Liedern öffnen sich ganze Welten, durch die Sänger und Songschreiber Steffen Nibbe "vorbei an all den Häusern, all den Bäumen und Plätzen. Vorbei an all den Menschen, die sich lieben und verletzten" (Parkplatz) führt – in einer Prosa, die nüchtern vom Alltäglichen ausgehend grundsätzliche Fragen stellt.

Auf den 13 neuen Songs dominiert überwiegend Nibbes akustische Gitarre, die von vertrackten Bassläufen (Frenzy Suhr, Gunnar Ennen), atmosphärischem Schlagzeugspiel (Lennart Wohlt), Klavier- und Orgelklängen (Gunnar Ennen) und vielen elektrischen Gitarren (Jens Fricke, Gunnar Ennen) bereichert wird.

Dazu gesellen sich Lapsteel, Synthies, Wurlitzer, Bläser, Streicher, Marimba- und Vibraphon. Soundlandschaften vereinen ausufernde Gitarrensoli mit selbstbewusstem Pop, was definitiv neu im Staring Girl-Kosmos ist.

Seit ihrem letzten Album "In einem Bild" (2018) und der ein Jahr später erschienen "EP" ist einiges passiert. Nibbe wurde Vater, Wohlt kam als neuer Schlagzeuger in die Band und Corona diktierte eine neue Arbeitsweise: Im Sommer 2020 entstanden aus Nibbes Songfragmenten im kleinen Gartenhaus des Schlagzeugers Grundideen, die später mit ganzer Band zu fertigen Songs entwickelt wurden.

Aufgenommen wurde das Album in Live-Sessions im WattnSound-Studio/Niebüll und dem Kornboden/Bardüttingdorf. Ennen, der auch als Haupt-Produzent des Albums fungierte, nahm in seinem Studio zusätzliche Details auf, spielte Marimba und Vibraphone, einen alten Moog-Synthesizer, engagierte Posaunen und Flügelhörner und für zwei Titel sogar ein ganzes Streichquartett.

Als Mitglieder der ersten Band um Gisbert zu Knyphausen, als Musiker und Schauspieler in Andreas Dresens Film "Gundermann", für den sie auch den Soundtrack eingespielt haben, oder als Teile der Band Nullmillimeter waren und sind Mitglieder von Staring Girl aktiv. Staring Girl selbst spielte gemeinsame Konzerte mit Künstlern wie Gisbert zu Knyphausen, Erdmöbel, Fortuna Ehrenfeld und DOTA.

Dem eigenen großen musikalischen Durchbruch steht die Band nahezu gleichgültig gegenüber, geht es ihr doch um die Liebe zur Musik, die als heilende Kraft eben mehr sein kann als die Summe ihrer einzelnen Teile.

Nimmt man die Kopfhörer am Ende des Albums ab, dann mit der Gewissheit, sich "von der Verlorenheit der Welt" nicht mehr beirren zulassen. "Den Heimweg werden wir immer finden", heißt es im letzten Titel des Albums.

Support: Caruso

Caruso aus Kiel haben nicht viel Zeit, aber die will genutzt sein! Die 30 ist größtenteils überschritten, der Durchbruch blieb aus. In Streaminglanden ist der erfolgreichste Song bandintern derbe unbeliebt. Wirklich.

Das nächste Album wird immer das Beste. Die Typen mögen sich sogar fast immer. Das muss doch funktionieren. Notfalls auf allen Vieren, jedes beschissene Wortspiel zelebrieren, sich in kleine Clubs verlieben und sie hoffentlich bald mit Publikum vollschieben. Aus den Schmusepunkern blitzt immer öfter der pure deutsche Indie-Rock.

Live Hörspiel: Wilde Reise durch die Nacht von Walter Moers

Wann? Mittwoch, 18. Januar 2023, 20.00 Uhr Wo? Hansa48 Preis: 16,- Euro (erm. 12,- Euro) Tickets: Vor Ort an der Abendkasse

Eine Lesung. Oder Live Höspiel? Oder Schauspiel? – irgendwas dazwischen.

Wir befinden uns auf einem Schiff.

Auf offenem Meer. Unruhige See – Plötzlich türmt sich vor uns ein siamesischer Zwillingstornado auf.

Was machen wir? Zum Glück müssen nicht wir das entscheiden, sondern der Kapitän des Schiffes. Der 12 jährige Gustave Doré.

Wir begleiten Gustave bei seiner Wilden Reise durch die Nacht, in welcher er eine Wette mit dem Tod eingeht, Riesen bekämpft, Jungfrauen rettet, dem Schrecklichsten Aller Ungeheuer begegnet und am Ende sich selbst.

Die Schauspielerinnen Linda Stach und Christina Dobirr lesen und spielen diese Geschichte, tauchen in Rollen ein, steuern Licht und Sounds von der Bühne aus selbst und nehmen die Zuschauer:innen mit auf die Reise. Eine fantastische Reise. Eine Wilde.

Sport: Tischtennis

Wann? Dienstag, 24. Januar 2023, 19.30 Uhr Wo? Hansa48 Eintritt: auf Spendenbasis

Round and Round it goes – Rundlauf mit Auflegerei. An den Wheels of Steel: Jona Gold. Eigene Kelle mitbringen und schön einen wegschnibbeln!

Politik: Culturitical – "What's Wrong with Rights?"

Wann? Donnerstag, 26. Januar 2023, 20.00 Uhr (Einlass 19.00 Uhr) Wo? Hansa48 Eintritt: frei

Sprache: Englisch

Die Arbeitsgruppe Culturitical der Kultur-und Medienwissenschaften des Englischen Seminars der CAU Kiel im Gespräch mit der Aktivistin und Rechtswissenschaftlerin Radha D'Souza über die Problematik von Menschenrechten.

"In her studies on (human) rights, Radha D'Souza examines contemporary rights in theory and practice through the lens of the struggles of the people of the 'Third World', their experiences of national liberation and socialism and their aspirations for emancipation and freedom.

She asks why activists and activist scholars are unable to 'let go' of human rights? Why, for example, do indigenous peoples find the need to invoke the UN Declaration on Rights of Indigenous People to make their claims sound reasonable?

Radha D'Souza used to be a barrister in the High Court of Bombay, India, where she was especially involved in water and land conflicts. Today, she teaches law at the University of Westminster, London, but continues to be a social justice activist, a writer, critic, and commentator."

Quelle: HANSA 48 e.V.