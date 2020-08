HANS IM GLÜCK eröffnet Burgergrill in Kiel

Burgergenuss in der nördlichsten Großstadt Deutschlands

Am Rande der Kieler Altstadt können sich die Kieler zusammen mit Freunden und Familie ab sofort über leckere Burger und erfrischende Cocktails freuen: HANS IM GLÜCK eröffnet heute erstmals in der Segelstadt seine Türen. Dank der zentralen Lage des Burgergrills am Berliner Platz ist der Kleine Kiel-Kanal sowie die Einkaufsmeilen Holtenauer Straße und Holstenstraße nur wenige Gehminuten entfernt.

Der große Innenraum befindet sich in einem Glaspavillon mit toller Aussicht auf den Hafen. Franchisepartner Christopher Schmidt freut sich auf die Eröffnung: "Der typisch moderne HANS IM GLÜCK Stil darf auch in Kiel natürlich nicht fehlen. Die raumhohen Birkenstämme und naturbelassenen Materialien mit vielen grünen Akzenten schaffen ein entspannendes Ambiente und laden unsere Gäste zum Wohlfühlen ein."

Bei warmen Temperaturen und Sonnenschein lädt zudem der 100 Quadratmeter große Außenbereich mit weiteren 80 Sitzplätzen zum Verweilen ein.

Johannes Bühler, CEO der HANS IM GLÜCK Franchise GmbH: "Wir freuen uns mit unserem neuen Standort Kiel zu wachsen und bei der aktuellen Innenstadtentwicklung mitwirken zu dürfen. Unser erfahrener Franchisepartner Christopher Schmidt hat bereits erfolgreich einen unserer Burgergrills in Hamburg etabliert – in ihm haben wir einen tollen Partner für Kiel gefunden."

Neu und doch unverändert: Frische Zutaten, beste Qualität, große Auswahl

Das Burgerangebot von HANS IM GLÜCK ist umfangreich und vielfältig zugleich. Die Auswahl reicht von saftigem Rindfleisch über zarte Hähnchenbrust bis hin zu vegetarischen und veganen Bratlingen. Damit lässt die Speisekarte das Herz jedes Burger-Fans höherschlagen.

Aber das ist noch lange nicht alles: Knackige Salat-Variationen und Beilagen wie klassische Fritten und Süßkartoffelfritten ergänzen das kulinarische Angebot. Natürlich können alle Burger einzeln, im Mittagsmenü (bis 17.00 Uhr) oder Abendmahl (ab 17.00 Uhr) bestellt und auch jederzeit mit einem der vielen leckeren Cocktails kombiniert werden. Genau dieses besondere und harmonische Gastronomie-Konzept ist es, das jeden HANS IM GLÜCK Besucher so zufrieden macht.

Hygienemaßnahmen

Um allen Gästen einen sicheren Besuch zu gewährleisten, wurde ein umfangreiches Hygienekonzept erarbeitet und mit den Behörden in Kiel abgestimmt. Weitere Informationen zu den Maßnahmen sind unter folgendem Link abrufbar: https://hansimglueck-burgergrill.de/wirachtenaufdich/

Quelle: Serviceplan Public Relations & Content GmbH & Co. KG