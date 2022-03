Jetzt Tickets sichern: Handball-WM in der Wunderino Arena

Wann? Mittwoch, 13. April 2022; 18.15 Uhr Wo? Wunderino Arena Kiel Tickets: Online unter dhb.de/tickets Preis: vorraussichtlich ab 25,- Euro

Für Bundestrainer Alfred Gislason wird das Spiel in Kiel, wo der Isländer zwischen 2008 und 2019 als Trainer des THW 20 Titel holte, eine Rückkehr zur alten Wirkungsstätte sein.

"Die Stadt, der Verein und die Fans haben in meinem Herzen einen ganz besonderen Platz. Ich habe dort elf tolle und erfolgreiche Jahre erlebt und noch viele Freunde dort. Meine Vorfreude ist richtig groß, im April in Kiel als Bundestrainer an der Seitenlinie zu stehen", sagt Gislason.

"Sportlich gilt unser voller Fokus aber der kommenden Woche, in der wir in den gemeinsamen Trainingstagen sowie in den beiden Spielen gegen Ungarn an unserer Entwicklung weiterarbeiten wollen."