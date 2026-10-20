Wann? Samstag, 31. Oktober 2026 von 17.00 bis 22.00 Uhr Wo? Hörnbad Kiel Tickets: Hier erhältlich

Halloween wird in Deutschland immer beliebter

Was vor wenigen Jahrzehnten noch eine Nische war, hat sich zu einem gesellschaftlichen Ereignis entwickelt. Seit den 1990er Jahren wächst die Begeisterung für Halloween in Deutschland stetig. Drei von fünf Familien feiern heute aktiv mit, sei es mit Kostümen, Dekoration oder Partys. Allein 2023 wurden über 430 Millionen Euro mit Halloween-Produkten umgesetzt.

Der Erfolg liegt in der deutschen Festkultur begründet. Verkleidung und kollektives Feiern kennen wir bereits vom Karneval. Halloween passt perfekt in diese Tradition, nur mit einem düsteren und aufregenden Twist. Social Media und Popkultur verstärken den Boom zusätzlich.

Warum Halloween und Sauna

Am Sonnabend, dem 31. Oktober, verwandelt sich das Hörnbad in eine Wohlfühloase mit Halloween-Flair. Dabei geht es nicht um schaurige Verkleidungen oder Gruseleffekte. Vielmehr erwartet euch ein Abend in angenehmer Atmosphäre mit besonderer Dekoration. Der Sauna- und Wellnessbereich ist exklusiv für das Event reserviert.

Ein zentraler Bestandteil sind die abwechslungsreichen Eventaufgüsse mit besonderen Duftkompositionen. Dazu kommen kleine Überraschungen, die den Abend zusätzlich bereichern. Ein großes Grillbüfett sorgt für deftige und leichte Speisen. An der Bar stehen erfrischende alkoholfreie Getränke bereit, die ihr separat bezahlt.

Das Event bietet euch eine perfekte Mischung aus Entspannung und besonderem Ambiente. Die exklusive Nutzung des Wellnessbereichs und die begrenzte Teilnehmerzahl sorgen für eine angenehme Atmosphäre ohne Gedränge. Die Kieler Bäder zeigen, dass sich Halloween vielfältig interpretieren lässt. Auch fernab von Grusel und Kostümen.

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