Halbzeit beim Stadtwerke Eisfestival am Germaniahafen

Insgesamt 24.122 Läufer und Läuferinnen besuchten das Stadtwerke Eisfestival laut Kassenprotokoll bis zum heutigen Halbzeittag. Das sind rund 20 Prozent mehr als in der Vorsaison. Besonders beliebt ist das Eislaufen bei den Schulklassen. Mit 6.345 Schülern und Schülerinnen aus 244 Schulklassen ist das Kontingent bereits komplett ausgebucht. Viele Klassen nehmen sogar eine Anreise aus dem Umland auf sich, was sicher auch an der günstigen Lage direkt am Hauptbahnhof liegt.

Als Alternative zum Eislaufen können die Schulklassen vormittags auf das Stockschießen auf Kunststoffbahnen ausweichen. Außerhalb der Januarferien gibt es noch freie Bahnen, die online gebucht werden können.

Auch nachmittags und abends erfreut sich das Stockschießen großer Beliebtheit. Die gebuchten Bahnstunden erreichen mit 522 Stunden schon jetzt einen Rekordwert. Kindergeburtstage bewegen sich auf Vorjahresniveau. Freie Termine für Geburtstage und Stockschießen sind online buchbar.

"Der Mehraufwand, den der Umzug an den Germaniahafen mit sich gebracht hat, hat sich gelohnt, denn von der Eisbahn blicken wir direkt auf das Wasser der Hörn, die Schiffe und Kiels schönste Silhouette", meint Johannes Hesse, Geschäftsbereichsleiter bei Kiel-Marketing. Auch der Hauptsponsor, die Stadtwerke Kiel, zeigt sich zufrieden mit der Resonanz auf den neuen Standort. Eine Entscheidung über die künftige Location soll aber erst nach Ende der Saison fallen.

Kommende Highlights