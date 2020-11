Noch freie Plätze: Digitales Hörspielprojekt am Theater Kiel

Wann? 27. November bis 16. Dezember 2020, jeweils Mi und Fr 14.00 bis 16.00 Uhr, zusätzlich Samstag, 5. Dezember 2020, 11.00 bis 15.00 Uhr Wo? digital über das Programm Big Blue Button Teilnahmegebühr: kostenfrei Anmeldung: per E-Mail an marie.coring@theater-kiel.de oder telefonisch unter 0431/9012830

Für ein digitales Hörspielprojekt sucht die Theaterpädagogik des Theater Kiel interessierte Kinder im Alter von sieben bis elf Jahren. In kleinen Workshops erarbeiten die Teilnehmer gemeinsam mit Theaterpädagogin Marie Coring, Regisseurin Jule Gröning und Soundkünstler Manuel Gies ein eigenes Hörspiel, in dem Spielzeuge lebendig werden, Abenteuer erleben und das "Königreich Kinderzimmer" entdecken.

Geprobt wird ab dem 27. November 2020 immer mittwochs und freitags bis zu den Weihnachtsferien von 14.00 bis 16.00 Uhr. Für die Online-Workshops wird das den europäischen Datenschutzrichtlinien entsprechende Programm "Big Blue Button" verwendet.

Das Hörspielprojekt lehnt sich inhaltlich an das diesjährige Weihnachtsmärchen "Der Zinnsoldat und die Papiertänzerin" von Roland Schimmelpfennig nach Hans Christian Andersen an. Da es aufgrund der Kontaktbeschränkungen nicht möglich ist, gemeinsam an einem Ort Workshops umzusetzen, reagierte Theaterpädagogin Marie Coring umgehend und änderte das geplante theaterpädagogische Begleitprogramm zum Weihnachtsmärchen in ein digitales Projekt.

Das Hörspielprojekt "Königreich Kinderzimmer" wird gefördert durch "Zur Bühne", das Förderprogramm des Deutschen Bühnenvereins im Rahmen von "Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung".

Quelle: Theater Kiel