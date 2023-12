Mit dem Gutscheinheft bis zu 50 % Rabatt auf allen Kieler Weihnachtsmärkten

Ergänzend zu den Weihnachtsmärkten lädt am Holstenfleet und Alten Markt umgeben von Weihnachtsbäumen eine Mischung von Ständen der anliegenden Gastronomen zum geselligen Verweilen ein.

Gutscheinheft

Erstmals seit 2019 gibt es wieder ein Gutscheinheft mit 40 Gutscheinen, die man an ausgewählten Ständen auf den drei Märkten der Kieler Innenstadt sowie dem Stadtwerke Eisfestival einlösen kann. Mit den Gutscheinen lassen sich 50 % bzw. 20 % auf Leckereien, Heißgetränke und Geschenkartikel sparen. Insgesamt erreicht das Heft einen Gegenwert von ca. 300 Euro.

Erhältlich ist das Gutscheinheft ab sofort für einen Stückpreis von 9,- Euro im Welcome Center Kieler Förde, direkt in der Innenstadt sowie an der Souvenirbude von Kiel-Marketing im Weihnachtsdorf.

Souvenirs und Service

Im Weihnachtsdorf auf dem Rathausplatz findet sich eine Souvenir-Hütte des Welcome Centers Kieler Förde, gleich unterhalb des Startpunktes der Wichtelfahrt. Hier kann man auch bargeldlos oder mit dem KielGutschein bezahlen. Neben einer Auswahl an weihnachtlichen, maritimen Produkten, können hier auch die beliebten Rathausturmfahrten gebucht werden.

Termine und Preise finden sich weiter unten in dieser Pressemitteilung. Darüber hinaus ist die Hütte der zentrale Servicepoint, hier gibt das Team von Kiel-Marketing Auskünfte zu den Weihnachtsmärkten und verrät weitere Shopping- und Ausflugstipps.

Rathausturmfahrten

Der allseits bekannte Publikumsliebling Wichtel Kilian fliegt dreimal täglich um 16, 18 und 19.30 Uhr in der Kogge hoch über den Dächern des Weihnachtsdorfes auf dem Rathausplatz und erzählt eine maritime Weihnachtsgeschichte.

Bei einer Fahrt auf den Kieler Rathausturm können die Gäste die Weihnachtswelt des Nordens aus der Vogelperspektive betrachten und rundum den atemberaubenden Ausblick über Kiel und die Kieler Förde genießen. Von der 67 Meter hohen Plattform hat man einen perfekten Blick auf den Rathausplatz und kann dem fliegenden Wichtel von oben zuwinken.

Jeweils donnerstags sowie samstags in der Zeit von 11.00 Uhr bis 17.45 Uhr finden die Touren alle halbe Stunde statt, Treffpunkt am Haupteingang des Rathauses. Preis pro Erwachsener: 6,- Euro, Kinder (4 bis 12 Jahre) zahlen 4,- Euro, Dauer ca. 30 Minuten.

Tickets gibt es vorab online, im Welcome Center Kieler Förde, der Tourist-Information Heikendorf oder vor Ort an der Weihnachtsbude von Kiel-Marketing auf dem Rathausplatz.

In der Altstadt geht es etwas ruhiger zu, aber nicht minder festlich. Über die Quartiere verteilt, stellt Kiel-Marketing 65 Weihnachtsbäume auf. Jeweils am Eingang der einzelnen Kieze wird ein größerer, geschmückter Baum die Besucher:innen empfangen.

Handwerkskunst als Zwischennutzung

Handgemachtes und Unikate, Produkte aus den Werkstätten und Geschenkideen zum Fest präsentieren diese fünf Werkstätten: der Handwerkerhof Fecit, die Starthilfe Kiel der Brücke Schleswig-Holstein, das Werkforum des KIELER FENSTER, die Lebens- und Werkgemeinschaften Grebinsrade e.V. und die Stiftung Drachensee.

Vom 27. November bis zum 21. Dezember 2023 kann man im Pop-up-Store im Einkaufszentrum Nordlicht in der Kieler Holstenstraße 1-11 stöbern. Mitarbeitende aus den Werkstätten verkaufen ihre liebevoll hergestellten Produkte selbst vor Ort – und das an sechs Tagen in der Woche, von Montag bis Samstag, immer 12.00 bis 18.00 Uhr.

Die Zwischennutzung des ehemaligen Reno-Schuhgeschäftes wird durch das Innenstadt-Management von Kiel-Marketing und dem finanziellen Entgegenkommen des Centermanagements des Nordlichts sowie der Eigentümer:innen ermöglicht. Pop-Up-Store, Holstenstraße 1-11, 24103 Kiel

Alle Weihnachtsmärkte sind bis zum 23. Dezember täglich geöffnet, der Markt auf dem Asmus-Bremer-Platz sogar bis zum 30. Dezember 2023. Das Stadtwerke Eisfestival am Ostseekai, als sportliche Ergänzung, geht bis zum 14. Januar 2024!

Öffnungszeiten und weitere Infos unter www.kieler-weihnachtsmaerkte.de.

Quelle: Kiel-Marketing