Wann? Samstag, 12. September 2026, um 19.00 Uhr Wo? Luna Club Eintritt: noch nicht bekannt Tickets: vor Ort

Was erwartet euch beim Frühklub?

Der Gute Leute Frühklub startet bereits um 19.00 Uhr und läuft bis Mitternacht – perfekt für alle, die gerne feiern, aber nicht die ganze Nacht durchmachen wollen. Die DJs Suppe & Coach legen eine Mischung aus HipHop, Rap-Classics und den größten Clubhits der letzten Jahrzehnte auf. Ob Bass-lastig oder 4ToTheFloor: hier kommt jeder auf seine Kosten. Nach 24.00 Uhr geht das reguläre Luna-Programm weiter, wer mag, tanzt einfach durch.

Warum ist das Konzept besonders?

Viele kennen das Problem: Die Party beginnt erst spät, und am nächsten Tag seid ihr völlig gerädert. Der Frühklub löst genau das – "wie früher, nur früher!" lautet das Motto. Ihr trefft alte Bekannte, tanzt zu vertrauten Sounds und habt trotzdem noch einen entspannten Sonntagmorgen vor euch. Das Konzept verbindet Nostalgie mit Alltagstauglichkeit und macht Feiern wieder unkompliziert.

Wer sorgt für die Musik?

Suppe und der Coach bringen jahrelange DJ-Erfahrung mit und wissen genau, wie man eine Tanzfläche zum Kochen bringt. Ihre Sets sind eine Zeitreise durch die besten Clubjahrzehnte, von good old Rap über coole Classics bis hin zu modernen Hits. Die beiden sind hochmotiviert und garantieren euch einen Abend voller Energie, Erinnerungen und Tanzmomente. Freut euch auf eine durchdachte Musikauswahl, die alle Generationen abholt.

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