Gut vorbereitet zum Abitur

Wann? Infoveranstaltung: Mittwoch, 31. März 2021, 16.30 Uhr

Vorbereitungskurs: 26. April bis 16. Juni 2021, Mo bis Fr 18.00 bis 21.15 Uhr Wo? Infoveranstaltung: Online-Veranstaltung per Zoom

Vorbereitungskurs: im RBZ Wirtschaft, Westring 444 Kosten: 192,- Euro

In Zusammenarbeit mit dem Abendgymnasium am RBZ Wirtschaft werden dort die Lernvoraussetzungen zum Besuch der elften Jahrgangsstufe erarbeitet. Die Inhalte sind auf die Fächer Mathematik, Deutsch und Englisch ausgerichtet. Die Lehrkräfte führen zudem in die Arbeitsweise der gymnasialen Oberstufe ein.

Details zu dem Vorbereitungskursus, zu Teilnahmevoraussetzungen und zum Unterricht erfahren Interessierte bei einer kostenlosen Online-Infoveranstaltung am Mittwoch, 31. März 2021, um 16.30 Uhr. Dann beantworten Organisator und Lehrer alle Fragen zum Thema.

Teilnehmende benötigen eine stabile Internetverbindung und eine aktuelle E-Mail-Adresse, da sie darüber den Link zu der Online-Veranstaltung erhalten. Anmeldungen sind unter www.foerde-vhs.de möglich.

Der eigentliche Vorbereitungskursus beginnt dann am Montag, 26. April 2021, im RBZ Wirtschaft, Westring 444. Er besteht aus 132 Unterrichteinheiten und endet am Mittwoch, 16. Juni 2021.

Der Unterricht findet montags bis freitags von 18.00 bis 21.15 Uhr statt. Eine Teilnahme kostet 192,- Euro. Für den ermäßigungsfähigen Kursus ist eine Anmeldung unter der Kieler Telefonnummer 901-5200, per E-Mail unter info@foerde-vhs.de oder im Internet unter www.foerde-vhs.de möglich.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel

Bildquelle: S. Hofschlaeger/pixelio.de