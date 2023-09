Genuss in der Gießerei

Wann? Dienstag, 12. September 2023, ab 14.30 Uhr und

Dienstag, 10. Oktober 2023, ab 14.30 Uhr Wo? Howaldtsche Metallgießerei Eintritt: frei Anmeldung: unter 0431/9013425

Zu einem beliebten Programmpunkt in der historischen Howaldtschen Metallgießerei hat sich die Vorführung "Guss mit Genuss" entwickelt. Die letzten beiden Genuss-Termine in diesem Jahr sind an den Dienstagen 12. September und 10. Oktober 2023, jeweils um 14.30 Uhr. Das Angebot richtet sich an Menschen, die eine Gussvorführung gerne ruhig und im Sitzen erleben möchten.

Der ehemalige FH-Professor und Metallexperte Dieter Kohtz und eine freie Mitarbeiterin des Kieler Stadt- und Schifffahrtmuseums zeigen den Gästen, was beim Metallguss alles beachtet werden muss. Die Teilnahme ist kostenfrei. Da aber nur zehn Personen teilnehmen können, empfiehlt sich eine Anmeldung beim Stadtmuseum unter Telefon (0431) 901-3425.

Das Industriemuseum Howaldtsche Metallgießerei ist ein Standort des Kieler Stadt- und Schifffahrtsmuseums. Es liegt in der Grenzstraße 1 an der Einfahrt zum Ostuferhafen und ist noch bis zum 15. Oktober dienstags und sonntags von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel