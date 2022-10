Gruselklassiker "Nosferatu" auf dem Südfriedhof

Wann? Freitag, 18. November 2022, 20.00 Uhr Wo? Trauerkapelle auf dem Südfriedhof Tickets: Beim Kino bei der Pumpe unter (0431) 200 76 50 Preis: 8,- Euro

Vor genau 100 Jahren feierte Nosferatu in Berlin Premiere. Inspiriert von Bram Stokers Dracula erzählt der Film die Geschichte eines blutsaugenden Grafen aus den Karpaten. Der Vampir mit knochigen Fingern, hypnotisierendem Blick und kahlem Schädel verbreitet Schrecken bis in eine norddeutsche Hafenstadt hinein.

Dort soll schließlich sein Schicksal besiegelt werden. Der Regisseur Friedrich Wilhelm Murnau drehte den Gruselklassiker Anfang der 1920er Jahre an Schauplätzen unter anderem in den Karpaten, in Lübeck, Lauenburg und Wismar.

Das "Kino in der Kapelle" auf dem Südfriedhof ist eine gemeinsame Aktion des Kinos in der Pumpe und des Ev.-Luth. Kirchenkreises Altholstein. Der Kirchenkreis Altholstein ist Träger von sieben Friedhöfen in der Landeshauptstadt. Darunter auch der Parkfriedhof Eichhof, der Friedhof Elmschenhagen und der Südfriedhof.

Der Eintritt kostet 8,- Euro, Karten gibt es beim Kino in der Pumpe unter (0431) 200 76 50. Im Anschluss lädt der Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein die Gäste zu einem Glas Wein und Gesprächen ein.

Quelle: Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein