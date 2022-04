Gründe für den Betrieb eines Bitcoin-Knotens

Wenn Sie mit Kryptowährungen vertraut sind, dann haben Sie sicher schon von Knoten ("Nodes") gehört. Ein Bitcoin-Knoten ist ein Computer, auf dem eine Software läuft, die den Betrieb der Blockchain aufrechterhält. Das Bitcoin-Netzwerk besteht aus Tausenden von Knotenpunkten, die Transaktionen validieren und zur Blockchain hinzufügen. Jeder Knoten im Netzwerk verfügt über eine Kopie des Bitcoin-Ledgers und gleicht diese untereinander ab, um sicherzustellen, dass die Blockchain aktuell ist. Besuchen Sie E-Yuan investieren, um mehr zu erfahren.

Bitcoin-Knoten arbeiten in einem Peer-to-Peer-Netzwerk, das sich direkt miteinander verbindet und kommuniziert. Die meisten von ihnen verbinden sich über das Internet, aber einige nutzen auch Satelliten, Mesh-Netzwerke oder Funk. Das verteilte Netzwerk trägt dazu bei, dass es bei Bitcoin keine zentrale Autorität gibt, daher die dezentralen Transaktionen. Außerdem erlaubt Bitcoin den Knoten, dem Netzwerk nach Belieben beizutreten und es zu verlassen. Warum sollten Sie also einen Bitcoin-Knoten betreiben?

Sicherheitsleistungen

Der Betrieb eines Bitcoin-Knotens bringt zahlreiche Sicherheitsvorteile mit sich. Er eliminiert oder reduziert die Notwendigkeit, Ihre privaten Schlüssel online preiszugeben, wodurch Ihre Daten und Kryptowährungen sicher sind. Eine der populärsten Bitcoin-Knoten-Implementierungen, Bitcoin Core, ermöglicht es Ihnen, unsignierte Transaktionen namens PSBT zu erstellen. Sie können diese Transaktion dann mit einer anderen Wallet signieren, die nicht mit dem Internet verbunden ist, und sie über Ihren Bitcoin-Knoten übertragen. Das verbessert Ihre Sicherheit erheblich, da Ihre privaten Schlüssel von allen externen Verbindungen getrennt werden.

Stärkung des Bitcoin-Netzwerks

Die Bitcoin-Knotenpunkte sind grundlegend für die Geschwindigkeit der Zahlungsabwicklung. Der Betrieb mehrerer Knotenpunkte ermöglicht eine schnellere Transaktionsverarbeitung und macht es viel schwieriger für jemanden, Bitcoin zu kompromittieren. Um Bitcoin-Transaktionen zu manipulieren, muss man mehr als die Hälfte aller Kopien des Blockchain-Ledgers gleichzeitig kompromittieren, was bei Tausenden von Knoten im Netzwerk extrem schwierig sein kann. Daher trägt das Hosting eines Bitcoin-Knotens dazu bei, die Abwehrkräfte des Netzwerks gegen Angriffe von außen zu stärken.

Wenn beispielsweise mehrere Regierungen versuchen würden, alle Bitcoin-Knoten in ihren Ländern abzuschalten, wäre es für die Sicherheit des Netzwerks entscheidend, eine beträchtliche Anzahl von Knoten außerhalb dieser Länder zu unterhalten, um die Kontinuität von Bitcoin zu gewährleisten.

Auch wenn eine Sicherheitslücke eine große Anzahl von Bitcoin-Knoten gleichzeitig ausfallen ließe, müsste eine kritische Masse von Knoten weiterlaufen, bis das Problem behoben ist. Die betroffenen Knoten könnten dann dem Netzwerk wieder beitreten.

Mehr Transparenz

Der Krypto-Boom zieht viele Betrüger an, die sich meist als echte Kunden ausgeben. Ein betrügerischer Käufer kann zum Beispiel den Knoten manipulieren, mit dem sich Ihre Wallet bei der Zahlung verbindet. Auf diese Weise kann er Ihnen gefälschte Bitcoin schicken und Ihre Wallet würde annehmen, dass Sie echte Bitcoin erhalten haben. Deshalb sollten Sie Ihre Transaktionen über vertrauenswürdige Kryptobörsen machen. Der Betrieb eines eigenen Knotens kann jedoch der beste Weg sein, um solchen Betrügereien vorzubeugen, denn so können Sie Transaktionen unabhängig verifizieren und bestätigen. Außerdem können Sie alle Ihre Transaktionen direkt und in Echtzeit einsehen und so die Gefahr von Manipulationen ausschließen.

Verbesserung der Privatsphäre

Wenn Sie Ihren eigenen Bitcoin-Knoten betreiben, können Sie auch direkt Transaktionen erstellen und übertragen, ohne sich auf Dienstleister zu verlassen, die Ihre privaten Daten gefährden könnten. Mit einem Knoten entfällt auch die Notwendigkeit, einen Block-Explorer zu verwenden, um den Status Ihrer Bitcoin-Transaktionen zu überprüfen. Block-Explorer ermöglichen es Dritten, die Transaktionshistorie von Krypto-Nutzern zu verfolgen und sie mit deren IP-Adressen zu verknüpfen. Dies würde es böswilligen Akteuren ermöglichen, auf Ihr Bitcoin-Guthaben, Ihre finanziellen Gegenparteien und sogar Ihren physischen Standort zuzugreifen und diese Informationen weiterzugeben.

Bitcoin ist ständig Bedrohungen durch Cyberangreifer und staatliche Regulierungsbehörden ausgesetzt. Wenn Sie einen Bitcoin-Knoten betreiben, können Sie das Netzwerk für alle Nutzer sicher und effizient halten. Außerdem wird die Privatsphäre und die Sicherheit der Nutzer verbessert. Sprechen Sie mit einem Experten, wenn Sie wissen möchten, wie Sie Ihren Bitcoin-Knoten einrichten.