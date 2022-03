Grünabfall: ABK-Sammeltour beginnt

An den vergangenen sonnigen Tagen dürfte es viele Kieler hinaus in den Garten gezogen haben. Bei bestem Frühlingswetter konnten dort die Arbeiten verrichtet werden. Das alte Laub, die toten Äste und sonstige Grünabfälle, die dabei angefallen sind, können wieder in die mobile Grünabfallsammlung des Abfallwirtschaftsbetriebes Kiel (ABK) gegeben werden.