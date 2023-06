Große Eröffnung des Mobil.Punktes am "Willi"

Wann? Dienstag, 6. Juni 2023, ab 11.30 Uhr Wo? Wilhelmplatz Ecke Stephan-Heinzel-Straße / Eckernförder Straße Eintritt: frei

Mobil.Punkte sind Schweizer Taschenmesser der Mobilitätswende. Sie verbinden verschiedene Verkehrsmittel an einem Ort und bieten die passenden Werkzeuge – beziehungsweise Fahrzeuge – für individuelle Mobilitätsbedürfnisse.

Am Wilhelmplatz ist an der Ecke Stephan-Heinzel-Straße / Eckernförder Straße nun auch ein Mobil.Punkt zu finden. Die offizielle Eröffnung findet am Dienstag, 6. Juni 2023, von 11.30 bis 18.00 Uhr statt. Um 15.15 Uhr wird Oberbürgermeister Ulf Kämpfer den Mobil.Punkt mit einigen Worten eröffnen. Ein breites Angebot rund um das Thema Mobilität gibt es vor Ort für alle Interessierten den ganzen Tag über.

Dazu gehören Beratungen vom städtischen Tiefbauamt, vom Eigenbetrieb Beteiligung, zu dem auch die Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) gehört, von der KielRegion, die für die SprottenFlotte zuständig ist, und vom Carsharing-Anbieter StattAuto zu den Mobilitätsangeboten vor Ort. Zudem wird ein kostenloser Fahrradservice für Kleinstreparaturen angeboten, die Brücke SH codiert interessierten Fahrradfahrer:innen die Räder und ein Kaffeefahrrad sowie die ansässige Pizzeria Casa del Gusto sorgen für ein gastronomisches Angebot.

Im Anschluss an die Eröffnung des Mobil.Punktes fährt Oberbürgermeister Ulf Kämpfer mit dem Fahrrad weiter in Richtung Schauenburgerstraße. Dort ist der Umbau des Straßenabschnittes zwischen dem Westring und der Veloroute 10 zur Fahrradstraße abgeschlossen. Während der Arbeiten konnte der Anlieger:innenverkehr durch die freundliche Unterstützung des Kieler Innovations- und Technologiezentrums (KITZ) über dessen Grundstück geleitet werden.

Das bietet der Mobil.Punkt am Wilhelmplatz

Wie bei den meisten Mobil.Punkten verlaufen nahe des neuen Punktes diverse Buslinien. An den Haltestellen Wilhelmplatz und im Hasseldieksdammer Weg verkehren Busse, mit denen man die meisten Orte in und um Kiel problemlos erreichen kann.

Falls der ÖPNV doch mal nicht für die eigenen Zwecke reicht, bietet die derzeit größte Carsharing-Station vierzehn StattAuto-Fahrzeuge verschiedenster Klassen an – darunter auch zwei elektrisch betriebene Fahrzeuge. Außerdem befinden sich dort auch eine barrierefrei nutzbare öffentliche E-Ladesäule der Stadtwerke Kiel mit zwei Ladestellplätzen sowie zwei Behindertenstellplätze.

Darüber hinaus stehen nach der Umgestaltung der Fläche keine weiteren öffentlichen Pkw-Stellplätze mehr zur Verfügung. Der gewonnene Platz wurde unter anderem für einen hochwertig gestalteten Aufenthaltsbereich mit mehreren Bänken und neu gepflanzten Bäumen sowie einem Staudenbeet genutzt. Der Entwurf für die Mobilitätsstation und ihre räumliche Eingliederung in das städtische Umfeld stammt vom Büro tER Balk Laudan Lübeck.

Auch Radfahrer:innen können sich freuen: Drei Abstellanlagen für Fahrräder, Pedelecs und Lastenräder wurden geschaffen. In den zwei durch ein Zugangssystem gesicherten Anlagen finden insgesamt vierundzwanzig Fahrräder und vier Lastenräder Platz. Die Buchung ist über die obAlu-App flexibel für ein geringes Entgelt möglich. Bis September gelten noch die Testnutzungspreise von einem Euro pro Monat oder zehn Cent am Tag.

Danach gelten die Preise des Umsteigers: aktuell 70 Cent pro Tag, sieben Euro pro Monat oder siebzig Euro pro Jahr. Die gut genutzte Station der SprottenFlotte ist vom Wilhelmplatz zum Mobil.Punkt umgezogen. Neu geschaffen wurde ein Abstellbereich für Leih-E-Scooter. Ziel ist es, im Bereich von Mobil.Punkten das Abstellen von E-Scootern zu ordnen und im näheren Umkreis das Abstellen zu unterbinden.

Der Radweg entlang des Gebäudes vom Amt für Soziale Dienste wurde verbreitert und ist nun offiziell in beide Richtungen nutzbar. Derzeit betrifft dies nur ein Teilstück, aber die Planungen für die Verbindung mit der Sternstraße sowie die Querung des Kronshagener Weges und die neue Radverkehrsführung im Hasseldieksdammer Weg laufen bereits. Wie an jeder anderen Mobilitätsstation steht auch am "Willi" eine Luftpumpe zur Verfügung. Eine kleine Fahrradservicestation mit angeschlagenem Werkzeug kommt auch noch hinzu

Nach Abschluss der Fassadenarbeiten am Amt für Soziale Dienste wird auch noch die marode Stützmauer erneuert und teilweise mit Holz-Sitzauflagen versehen. Dadurch steigt die Aufenthaltsqualität und der Bereich bietet sich nicht nur als Start- und Zielpunkt, sondern auch zum Verweilen an. Die seit Herbst 2021 ansässige Pizzeria mit Lieferservice Casa del Gusto hat ebenfalls einen neuen Außensitzbereich und ist zudem für den Betrieb der öffentlichen Toiletten zuständig. Die Nutzung ist während der Öffnungszeiten der Pizzeria von 11.00 bis 23.00 Uhr möglich. Wie an den anderen Mobil.Punkten ist auch am Wilhelmplatz durch Kooperation der KielRegion mit der Sparkasse öffentliches SH-WLAN verfügbar.

Mit dem Mobil.Punkt am Wilhelmplatz sind nun neun Mobilitätsstationen in Kiel umgesetzt: Die Bahnhaltepunkte Oppendorf, Russee, Schulen am Langsee und Ellerbek. Außerdem Tilsiter Platz, Rungholtplatz, Reventloubrücke und Anleger Dietrichsdorf. Weitere kleinere Stationen sollen noch in diesem Jahr fertiggestellt werden. Dazu gehören Bebelplatz, Hasseldieksdamm, Professor-Peters-Platz und Metzstraße.

Das vom Bauausschuss beschlossene Programm Mobilitätsstationen beinhaltet eine Prioritätenliste mit Standorten, die in den nächsten Jahren realisiert werden sollen. Im Zuge der Stadtbahnplanung kommen weitere Mobil.Punkte hinzu. Ziel ist ein flächendeckendes, immer dichter werdendes Netz in ganz Kiel.

Das mit dem German Design Award ausgezeichnete Design der Ausstattungselemente der Mobilitätsstationen wurde gemeinsam mit der KielRegion durch André Stocker entwickelt und findet sich nun in der gesamten Region. Sämtliche Ausstattungselemente werden auf Grundlage eines Rahmenvertrages durch die Firma Schräder aus Kamen hergestellt.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel