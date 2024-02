Große UFA-Castingshow im Sophienhof Kiel!

"Habe ich das Zeug, vor einer Kamera zu stehen?" Das fragen sich viele insgeheim. Dabei schlummert in ihnen vielleicht ein Talent, worauf die Macher von TV-Shows und Serien schon lange warten. Ob sie sich tatsächlich eignen, können sie am Samstag, 2. März 2024, und innerhalb es verkaufsoffenen Sonntags am 3. März 2024 im Einkaufszentrum Sophienhof in Kiel zwischen 13.00 bis 18.00 Uhr vor den Augen professioneller Talent-Scouts der UFA Base unter Beweis stellen. Das Casting eignet sich perfekt, um sich auszuprobieren und sein Talent zu zeigen.

Die UFA Base ist die kostenfreie Casting-Plattform der UFA. Vom Laien bis zum Profi – Jede und jeder kann sich vorstellen. Gesucht werden neue Gesichter für TV-Formate: Beispielsweise Kleindarsteller:innen und Kompars:innen mit und ohne Schauspielerfahrung für Formate wie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (RTL), "Alles was zählt" (RTL), Show-Kandidat:innen für "Sag die Wahrheit" (SWR), die "Eifelpraxis" (ARD), "Ein starkes Team" (ZDF), und viele weitere Projekte. Das Casting-Event ist ein Erlebnis für die ganze Familie! Den Zuschauenden erwartet eine spannende Show mit Gänsehautmomenten und emotionsgeladenen Darbietungen – abhängig von den Talenten aus der Umgebung! Für teilnehmende und Zuschauende ist die Show kostenlos.



Highlight: Mit DSDS-Sieger Prince Damien. Er wird selbst auf der Bühne stehen, Autogramme geben und sogar gemeinsam mit den Casting-Teilnehmern singen! Die Gesangstalente haben die einzigartige Chance, mit dem Show-Star ein Duett zu singen sowie Tipps und Tricks hautnah vom Profi zu bekommen. Das dürfen Sie nicht verpassen!

Wie läuft das Casting ab?

Die Castingteilnehmenden füllen zunächst einen kurzen digitalen Datenbogen aus. Anschließend werden professionelle Fotos für die eigene Sedcard auf ufa-base.de erstellt. Darüber hinaus können die Teilnehmenden ihr Können vor der Videokamera unter Beweis stellen. Eine Voranmeldung ist nicht nötig. Teilnehmende müssen mindestens 7 Jahre alt sein und unter 16-Jährige benötigen das Einverständnis ihrer Erziehungsberechtigten, um an dem Casting teilzunehmen.

Über die UFA

Die UFA ist eine der ältesten und profiliertesten deutschen Unterhaltungsmarken und präsentiert sich heute als leistungsstarker Programmkreateur, der seine Marktführerschaft als Film- und Fernsehproduzent in Deutschland in den vergangenen Jahren kontinuierlich ausgebaut hat. Unter dem Dach der UFA agieren die Produktionsunits UFA FICTION, UFA SERIAL DRAMA, UFA SHOW & FACTUAL und UFA DOCUMENTARY.

Das weitreichende Produktportfolio bietet eine einzigartige Vielfalt komplementär ausgerichteter Programme. Eine Referenzliste eindrucksvoller Produktionen bilden erstklassige Kinofilme wie "Der Junge muss an die frische Luft", "Der Medicus", "Hanni & Nanni" oder "Jesus liebt mich".

Herausragende TV Movies, TV Events und Spielfilme wie "Unsere Mütter, unsere Väter", "Bornholmer Straße", "Nackt unter Wölfen" oder "Der Turm". Darüber hinaus quotenstarke Erfolge in Serie und Reihe wie "SOKO Leipzig", "Ein starkes Team", "Donna Leon", "GZSZ", "Alles was zählt", "Unter uns", erfolgreiche High End Drama-Produktionen wie "Deutschland 83/86", "Charité I/II", "Ku’damm 56/59" sowie Light Entertainment und Infotainment wie "Wer weiß denn sowas?", "Sag die Wahrheit" und adaptiertes international erfolgreiches "Deutschland sucht den Superstar" u.v.m.

Quelle: EMA Event und Marketing Agentur