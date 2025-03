Go Paint the Sea: Kreative Europareise im SEALEVEL Erlebnisraum

Wann: Freitag, 21. März 2025, 18.30 Uhr Wo: SEALEVEL Erlebnisraum Eintritt: frei Anmeldung: online unter kiel-sailing-city.de

Die kostenlose Veranstaltung bietet eine spannende Mischung aus Bildern, Musik und Filmaufnahmen aus verschiedenen europäischen Ländern sowie eine Meeresbilder-Galerie auf Staffeleien. Neben der Kunst geht es auch darum, die eigene Kreativität zu entdecken und Pläne tatkräftig umzusetzen.

Ihr erhaltet intime Einblicke in die Lebenssituation der Menschen in Europa und ihre unterschiedlichen Perspektiven auf die Zukunft des Kontinents. Der Vortrag basiert auf einer Reise, bei der Ute und Jens Jacobsen spontan Menschen zum Malen am Meer motivierten und dabei Einblicke in das Leben an den Küsten Europas erhielten, die einem als Tourist sonst oft verschlossen bleiben.

Hoffnungsvoller Ausblick auf die Zukunft Europas

In entspannter Atmosphäre wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu ihrem Leben und den Herausforderungen befragt. So ist ein Bild über die Themen entstanden, die die Menschen an den Küsten Europas bewegen.

Die Jacobsens geben einen hoffnungsvollen Ausblick auf die Zukunft Europas und zeigen, wie Kunst und Kreativität Brücken bauen können. Ihre Erlebnisse und Eindrücke haben sie auch in ihrem Buch "GO PAINT THE SEA" festgehalten.

Der Eintritt ist frei, um eine Anmeldung zur besseren Orientierung wird unter kiel-sailing-city.de gebeten. Ein spontanes Vorbeikommen ist aber ebenso möglich.