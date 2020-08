Glückmomente an der ganzen Ostsee Schleswig-Holstein

Im Zeitraum vom 8. Oktober bis 15. Dezember 2020 ist damit ein Aufenthalt in ausgewählten Hotels zwischen Glücksburg und Travemünde schon ab 39,- Euro pro Nacht und Person inklusive Frühstück erhältlich. Insgesamt beteiligen sich 15 Häuser vom kleinen Boutique Hotel über stylisch-moderne Neubauten mit Wellnessabteilungen und Aktivitäten bis zum vier Sterne Superior-Hotel. Eingeteilt sind die Angebote in die Preiskategorien 39,- Euro p. P, 49,- Euro p. P und 69,- Euro p. P. in den Orten Glücksburg, Kiel, Kalifornien, Kellenhusen, Grömitz, Pelzerhaken, Neustadt i. H. und Travemünde. Allein dort im Seebad nehmen acht Hotels teil. Darüber hinaus unterstützt der OHT die neuen Sparpakete der Jugendherbergen an der Ostsee. Diese halten noch bis März besondere Angebote mit Preisen ab 17,- Euro pro Person und Nacht bereit. Alle Angebote sind online unter www.ostsee-gluecksmomente.de zu finden.

"Jetzt schlägt die Stunde der Nebensaison", sagt Katja Lauritzen, Geschäftsführerin des OHT, im Hinblick auf die Corona-Pandemie. "Für uns ist schon seit Jahren die Belebung der Nebensaison außerhalb der Ferien besonders wichtig. Schon in der Vergangenheit haben wir mit der Kampagne ‚winterschön‘ die Übernachtungszahlen in der dunklen Jahreszeit steigern können. In diesem Jahr können wir die Menschen noch stärker für eine Auszeit im Herbst begeistern, denn dann ist viel mehr Platz, die Strände aufgrund fehlender Strandkörbe breiter und die Seebrücken leerer. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir die Buchungsaktion der Kollegen aus Lübeck bzw. Travemünde aufnehmen und auf die ganze Region erweitern konnten. So bieten wir nicht nur unseren Gästen eine günstigere Möglichkeit für einen Kurzurlaub, sondern wollen auch die Wirtschaft vor Ort unterstützen", so Katja Lauritzen weiter.

Auch Christian Martin Lukas, Geschäftsführer der LTM, freut sich über die Ausweitung der Aktion: "Strand ist immer, aber wenn du ihn für dich alleine hast, das ist Glück! Dieses Jahr hat vielen von uns einiges abverlangt – umso mehr sehnen wir uns doch alle nach einer kleinen Auszeit am Meer. Für den Körper aber auch für die Seele. Den Wind um die Nase pusten lassen, lange Strandspaziergänge und dann ein leckeres Abendessen mit Meerblick. Dafür stehen für uns die Glücksmomente, und wir freuen uns, gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern ein so angenehmes Preis-Leistungs-Verhältnis realisieren zu können."

Zur Auswahl stehen folgende Hotels, die unter www.ostsee-gluecksmomente.de zu finden sind:

Kategorie 39,- Euro p. P.:

Strandperle, Lieblingsplatz Hotel in Travemünde www.365tage-glueck.de

Hotel Soldwisch, Travemünde www.365tage-glueck.de

Kategorie 49,- Euro p. P.:

Hotel Strandräuber in Kalifornien www.hotel-strandraeuber.de

Hotel Erholung in Kellenhusen www.hotel-erholung.de

Strandidyll in Grömitz www.strandidyll.de (zwischen 8. Oktober und 31. Oktober 2020 69,- Euro/Person.)

Hotel Strandkind in Pelzerhaken www.hotel-strandkind.de

ARBOREA Marina Resort in Neustadt in Holstein www.arborea-resorts.com

Villa WellenRausch in Travemünde www.365tage-glueck.de

a-ja in Travemünde www.365tage-glueck.de

SlowDown in Travemünde www.365tage-glueck.de

Maritim Strandhotel in Travemünde www.365tage-glueck.de

Kategorie 69,- Euro p. P.:

Strandhaus Holnis in Glücksburg www.ostsee-strandhaus-holnis.de

Ringhotel Birke in Kiel www.hotel-birke.de

ATLANTIC Grand Hotel in Travemünde www.365tage-glueck.de

a-rosa Travemünde www.365tage-glueck.de

Familienurlaub in den Jugendherbergen

Sparpakete für Familien: https://nordmark.jugendherberge.de/familiendeals

Es gelten die Konditionen der einzelnen Hotels.

Weitere Informationen zu einem Urlaub an der Ostseeküste Schleswig-Holsteins erhalten Interessierte online unter www.ostsee-schleswig-holstein.de.

Quelle: Ostsee-Holstein-Tourismus e. V.