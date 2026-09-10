Es muss nicht unbedingt ein spezielles Studentenkonto sein. Entscheidend ist, dass das Konto die individuellen Anforderungen erfüllt. Wichtige Punkte sind zum Beispiel, wie oft Bargeld abgehoben wird und ob das Banking ausschließlich per Smartphone funktionieren soll.

In unserem Beitrag zeigen wir, welche Kontomodelle für Studierende infrage kommen, welche Kosten berücksichtigt werden sollten und worauf es bei der Auswahl ankommt.

Welche Arten von Girokonten kommen für Studierende infrage?

Bei der Wahl des Girokontos stehen Studierenden mehrere Möglichkeiten offen. Neben klassischen Filialbanken gibt es zum Beispiel Direktbanken, bei denen die Kontoführung und Kommunikation überwiegend online erfolgen. Daneben bieten viele Geldinstitute spezielle Kontomodelle für Studierende und junge Erwachsene an. Oft sind diese an das Alter oder den Studierendenstatus gekoppelt.

Ein wichtiges Kriterium sind für die meisten Studierenden die Kontoführungsgebühren. Manche Angebote sind dauerhaft kostenlos, während andere nur unter bestimmten Voraussetzungen kostenfrei sind. Buchungen, Karten und zusätzliche Dienstleistungen können weitere Gebühren verursachen.

Für Studierende mit begrenztem Budget können selbst geringe regelmäßige Gebühren auf Dauer ins Gewicht fallen. Wer in Kiel in eine eigene Wohnung zieht, sollte in die monatliche Planung deshalb auch Kosten für Miete, Strom, Internet und Versicherungen einbeziehen.

Digitales Banking oder Filialbank: Was passt besser zum Studienalltag?

Für die meisten Studierenden spielt das Smartphone bei der Verwaltung des täglichen Zahlungsverkehrs eine zentrale Rolle. Über Banking-Apps können Studierende Kontostände kontrollieren, Überweisungen ausführen und teilweise sogar Karten verwalten.

So praktisch diese Funktionen auch sind – Filialbanken haben weiterhin ihre Daseinsberechtigung. Wer z. B. dann und wann größere Bargeldbeträge einzahlen oder eine persönliche Beratung in Anspruch nehmen möchte, kann von einer Filiale in der Nähe profitieren. In Kiel ist darüber hinaus relevant, ob es eine Bank in der Nähe des eigenen Wohnorts oder wenigstens in der Nähe des Campus gibt.

Beim Vergleich verschiedener Konten sollte daher nicht nur die Frage "Online- oder Filialbank?" im Mittelpunkt stehen. Sinnvoller ist es, die tatsächliche Nutzung zu betrachten. Studierende, die fast ausschließlich mit Karte oder Smartphone zahlen, benötigen andere Leistungen als jemand, der regelmäßig Bargeld abhebt oder einzahlt.

Auch die Verfügbarkeit unterschiedlicher Kartentypen sollte geprüft werden. Für alltägliche Zahlungen (z. B. im Supermarkt) kann eine Debitkarte ausreichen. Für Reisen oder Auslandsaufenthalte können jedoch andere Kartenarten benötigt werden. Entscheidend sind an dieser Stelle die konkreten Gebühren und Einsatzbedingungen.

Mit der Bedeutung des Girokontos für den Alltag beschäftigt sich auch eine aktuelle Untersuchung der Deutschen Bundesbank: In der Erhebung zum Zahlungsverhalten 2023 gaben 97 Prozent der Befragten an, ein eigenes Girokonto zu führen. Laut der Studie haben Direktbanken gegenüber früheren Erhebungen an Bedeutung gewonnen.

Girokonto für Studierende: Welche Kosten fallen wirklich ins Gewicht?

Bei einem Kontovergleich ist es wichtig, verschiedene Kostenpunkte in den Blick zu nehmen. Die monatliche Kontoführungsgebühr ist bei Weitem nicht der einzige relevante Faktor. Gebühren für bestimmte Buchungen, Bargeldabhebungen oder zusätzliche Dienstleistungen können die tatsächlich anfallenden Kosten erhöhen. Auch die Kartenausgabe ist häufig mit Gebühren verbunden.

Was die kostenlose Kontoführung betrifft, sollten Interessierte die entsprechenden Bedingungen genau lesen. Bei manchen Konten ist ein bestimmter monatlicher Geldeingang erforderlich, bei anderen spielen Faktoren wie das Alter eine Rolle. Für Studierende kann dies wichtig sein, weil die monatlichen Einnahmen aus Quellen wie BAföG, Unterhalt oder einem Nebenjob meist unterschiedlich ausfallen.

Ein Blick auf konkrete Konditionen und Leistungen zeigt, welche Details beim Vergleich relevant sein können. Dazu gehören neben möglichen Voraussetzungen für die Kontoführung beispielsweise die enthaltenen Karten und Banking-Funktionen.

Auch Dispokredite verdienen Aufmerksamkeit. Die Möglichkeit, das Konto kurzfristig zu überziehen, schafft zwar einerseits finanziellen Spielraum, ist aber andererseits mit Zinsen verbunden. Für Studierende ist es daher sinnvoll, den Dispokredit nicht als regelmäßige Finanzierung einzuplanen. Besser ist es, einen realistischen Haushaltsplan aufzustellen und Einnahmen und Ausgaben regelmäßig gegenüberzustellen.

Wer bereits ein Konto besitzt und zu einem anderen Geldinstitut wechseln möchte, muss übrigens nicht sämtliche Daueraufträge und Lastschriften einzeln neu organisieren. Einige Banken bieten inzwischen einen Umzugsservice an, der eine Übernahme der bestehenden Zahlungsaufträge und Unterstützung bei der Umstellung einschließt.

Sicheres Banking im Studium: Darauf sollten Kieler Studierende achten

Neben Gebühren und Funktionen sollte bei der Wahl eines Girokontos auch die Sicherheit berücksichtigt werden. Gerade beim mobilen Banking ist es wichtig, dass das Smartphone und die Banking-App ausreichend vor Cyberangriffen geschützt sind. Ein gutes Mittel, um ungewöhnliche Abbuchungen frühzeitig zu erkennen, sind Push-Benachrichtigungen.

Das Thema Phishing ist nach wie vor aktuell. Studierende sollten Zugangsdaten, TANs oder andere Sicherheitsinformationen niemals auf Aufforderung weitergeben. Auch scheinbar dringende Nachrichten sollten stets kritisch geprüft werden.

Wer in Kiel studiert und ein Auslandssemester (z. B. im Rahmen eines Stipendiums) ins Auge fasst, sollte zudem die Bedingungen für die Nutzung außerhalb Deutschlands prüfen. Je nach Konto können für Kartenzahlungen und Bargeldabhebungen unterschiedliche Gebühren anfallen. Bei längeren Aufenthalten fallen derartige Kosten meist stärker ins Gewicht als eine geringe monatliche Kontogebühr.

Girokonto für Studierende in Kiel: Unser Fazit

Welches das beste Girokonto für Studierende in Kiel ist, lässt sich nicht pauschal bestimmen. Entscheidend sind in erster Linie die persönlichen Gewohnheiten und die tatsächlichen Kosten. Besonders wichtig sind die Bedingungen für eine kostenlose Kontoführung, Gebühren für Karten und Bargeld, die Qualität des Online-Bankings und nicht zuletzt der persönliche Bedarf an Beratung und Filialen.

Studierende sind gut beraten, sich nicht alleine von Werbeversprechen oder der Bezeichnung "Studentenkonto" leiten zu lassen. Durch einen genauen Blick auf die Konditionen lässt sich leicht feststellen, ob das jeweilige Konto tatsächlich zum eigenen Budget passt.