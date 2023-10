Wir verlosen 4 x 2 Tickets für die Preview des neuen Kieler Borowski Tatorts

20 Jahre "Tatort" mit Borowksi

Kino-Preview in Kiel mit Axel Milberg und den Wacken Firefighters

Wann? Montag, 20. November 2023, ab 18.00 Uhr Wo? Metro Kino im Schloßhof

Es ist ein ganz besonderes Jubiläum: Vor 20 Jahren verkörperte der Schauspieler Axel Milberg erstmals Kommissar Klaus Borowski. Den Kieler "Tatort" machte er damit zu einem der beliebtesten der Krimi-Reihe. Mit "Borowski und das unschuldige Kind von Wacken" erscheint fast auf den Tag genau zwei Jahrzehnte später ein neuer Fall – sein mittlerweile 40ter.

Darin ist der Ermittler im Umfeld des Festivals "Wacken Open Air" im Einsatz. Bevor der Film seine Premiere im Ersten hat, lädt der NDR am Montag, 20. November 2023, zu einer Preview des Krimis ins Metro Kino nach Kiel ein. Tickets für die Vorstellung sind nicht im freien Verkauf erhältlich und werden ausschließlich verlost.

Neben Axel Milberg und Anja Antonowicz sowie Thomas Kügel aus dem "Tatort"-Ensemble werden auch die Regisseurin Ayşe Polat und die Produzentinnen Kerstin Ramcke und Sabine Timmermann anwesend sein. Ein Höhepunkt des Abends ist außerdem der Auftritt der Wacken Firefighters. Seit mehr als 20 Jahren eröffnet der Musikzug das "Wacken Open Air".

In "Tatort: Borowski und das unschuldige Kind von Wacken" führt die Spur eines getöteten Säuglings, der auf einem Parkplatz in der Nähe von Kiel gefunden wurde, nach Wacken. Hier soll in wenigen Tagen eines der größten Heavy-Metal-Festivals der Welt stattfinden.

Eine Kioskbesitzerin berichtet, sie habe am Bahnhof Itzehoe eine Mutter mit Kind gesehen, die in einen Catererbus eingestiegen ist. Der Fahrer des Buses, den das Ermittler-Team auf dem Festivalgelände antrifft, behauptet, die junge Frau habe jemanden in Wacken treffen wollen.

Kommissar Borowski und Mila Sahin (Almila Bagriacik) richten sich in dem Nebenraum eines Bestattungsinstituts ein. Ihre Vermieterin, die Bestatterin Meike, macht sich große Sorgen um ihren Sohn Jan. Der Heavy-Metal-Fan war in der Nacht als das Baby verschwand unterwegs und hat eine Beobachtung gemacht, die er mit niemanden teilen will.

Das Erste zeigt "Tatort: Borowski und das unschuldige Kind von Wacken" am Sonntag, 26. November 2023, ab 20.15 Uhr.

Quelle: medienbuero