Wir verlosen 3 x 1 Krimi "Frau Maier macht Dampf"!

Inhalt Frau Maier macht Dampf

Frau Maier ist nicht gerade begeistert, als ihre Freundin Elfriede sie von einem Wellnessurlaub in der Steiermark überzeugen will. Was bitteschön soll denn die Katze eine ganze Woche lang ohne sie machen? Erst, als sie erfährt, dass ausgerechnet in dem Hotel, in das sie fahren soll, kürzlich seltsame Dinge passiert sind, wird sie hellhörig und lässt sich doch überreden.

Dort angekommen, muss sich Frau Maier erst einmal mit Bademänteln, Beautybehandlungen und Barhockern vertraut machen. Und natürlich kommt es, wie es kommen muss: Wo Frau Maier ist, ist auch eine Leiche nicht weit. Eine? Oder zwei? Ehe sie ihren ersten Aufguss genießen kann, ist Frau Maier schon wieder mittendrin in einem Strudel aus Verbrechen, Geheimnissen und Gefahr.

"Frau Meier macht Dampf" direkt hier bestellen

Autorin Jessica Kremser

Jessica Kremser (Foto: © Sandra Allekotte)

Jessica Kremser wurde in Traunstein ge­boren und wuchs am Chiemsee auf. Zum Studium der englischen und italienischen Literatur und der Theaterwissenschaften zog es sie nach München, wo sie als Redakteurin für verschiedene Zeitschriften schreibt.

Mit "Frau Maier fischt im Trüben" (2012) gab sie ihr Debüt als Kriminalschriftstellerin. Die erfolgreichen Bände "Frau Maier hört das Gras wachsen" (2013), "Frau Maier sieht Gespenster" (2015) und "Frau Maier wirbelt Staub auf" (2018) folgten.

Weitere Romane aus der Krimi-Serie

Quelle: Pendragon Verlag