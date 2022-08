Wir verlosen 4 x 2 Tickets für das Kieler Segelkino: Tatort: Borowski und der Schatten des Mondes

Wann? Sonntag, 11. September 2022, 21.00 Uhr Wo? Kieler Innenförde Eintritt kostenlos; Vorraussetzung ist ein Boot mit Motor, Buchung auf der Website

Die Zuschauer erleben den "Tatort" vom Wasser aus auf Booten. Projiziert wird der Film auf die 600 Quadratmeter große Wand der Motorenhalle des Küstenkraftwerks der Stadtwerke Kiel.

Bereits ab 19.00 Uhr kann auf einem NDR Schiff, dem Traditionssegler "Catherina", in See gestochen werden.

An Bord besteht die Möglichkeit, unter anderem mit einem Tatort-Redakteur des NDR ins Gespräch zu kommen.

Nach einem Segeltörn durch die Förde ist die "Catherina" dann pünktlich zum Beginn des Segelkinos wieder in der Kieler Innenförde, so dass die Teilnehmer das Filmereignis in besonderer Atmosphäre genießen können.

Für "Catherina" gibt es keine Tickets im öffentlichen Verkauf – deshalb verlosen wir 4 x 2 Tickets für das NDR Schiff an euch.

In der "Tatort"-Folge wird Kommissar Borowski mit einem Erlebnis aus seiner Vergangenheit konfrontiert: Vor über 50 Jahren war er zusammen mit seiner Freundin Susanne auf dem Weg zum legendären Love-and-Peace-Festival, um Jimi Hendrix zu sehen.

Doch nach einem Streit blieb das Mädchen spurlos verschwunden. Jetzt taucht ihr skelettierter Leichnam plötzlich auf.

Entschlossener denn je verfolgt Borowski die Spur eines Verbrechens, das er über viele Jahre minutiös rekonstruiert hat – denn er selbst war damals Zeuge in dem Fall, und eine aktuelle Zeugin widerspricht seiner Aussage.

Die Buchung der Liegeplätze beim Segelkino kann online unter terminvergabe.kieler-woche.de/tevis-kiwo erfolgen.

Dabei sein können nicht nur Segelboote. Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass ein Motor am Boot vorhanden ist. Die Buchung der Plätze ist kostenlos.

Quelle: medienbuero