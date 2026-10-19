Wir verlosen ein edles Kaffeegenuss-Set von Tchibo im Wert von ca. 330 Euro
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Ob an herbstlichen Regentagen, nach dem Winterspaziergang oder dem ganzen Festtagstrubel – jetzt erst mal eine cosy Me-Time mit einem köstlichen Kaffee! Spitzenaromen kommen mit diesen Highlights in die Tasse: In den besten Anbaugebieten der Welt geerntet, sortenrein geröstet und mit Fingerspitzengefühl komponiert – auf diese Weise entsteht der unvergleichliche Tchibo Geschmack.
Vom milden Caffè Crema bis zum kräftig-vollmundigen Espresso ist wirklich immer das Passende dabei. Damit eignen sich die Tchibo Kaffees auch ideal als Mitbringsel oder Geschenk für echte Gourmets.
Und für die Zubereitung? Hallo Lapressa! Mit 15 bar Brühdruck und einer Pre-Infusions-Technologie sorgt die kompakte Tchibo Siebträgermaschine für vollste Aromaentfaltung. Eine integrierte Milchschaumdüse für Kaffeespezialitäten wie Latte macchiato und Co. ist gleich mit dabei.
Lapressa Tchibo Siebträgermaschine, © Tchibo
Die vier Tchibo Kaffees gibt's ab je ca. 20,- Euro à 1.000 g, Lapressa ab ca. 250,- Euro. www.tchibo.de/kaffee
Lust auf eine gemütliche Genuss-Pause der besonderen Art? Wir verlosen die vier Kaffees mit einer Lapressa von Tchibo im Wert von ca. 330,- Euro!
Kaffeewissen to go
Schon gewusst? Laut Kaffeereport bevorraten sich 82 % der Kaffeetrinkenden in Deutschland, wenn er im Angebot ist. Die meisten (63 %) haben sogar stets eine Reserve von drei Packungen zu Hause. Weitere spannende Fakten hört ihr im Tchibo Podcast "5 Tassen täglich".
Gewinnspiel
Wir verlosen ein edles Kaffeegenuss-Set von Tchibo im Wert von ca. 330,- Euro!
Wer gewinnen möchte, schickt uns bitte bis Dienstag,
10. November 2026, um 23:00 Uhr, eine E-Mail mit dem Betreff "Kaffeegenuss" an: gewinnspiel@kiel-magazin.de
Teilnahme ab 18 Jahren. Bitte denke daran, deine vollständige Adresse anzugeben (Datenschutzerklärung). Mitarbeiter der heise & dumrath medien gmbh & co. kg Firmengruppe sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Mehrfacheinsendungen und automatisierte Teilnahmen werden gelöscht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!