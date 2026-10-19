Wir verlosen ein edles Kaffeegenuss-Set von Tchibo im Wert von ca. 330,- Euro!

Vom milden Caffè Crema bis zum kräftig-vollmundigen Espresso ist wirklich immer das Passende dabei. Damit eignen sich die Tchibo Kaffees auch ideal als Mitbringsel oder Geschenk für echte Gourmets.

Vier leckere Tchibo Kaffees, © Tchibo

Und für die Zubereitung? Hallo Lapressa! Mit 15 bar Brühdruck und einer Pre-Infusions-Technologie sorgt die kompakte Tchibo Siebträgermaschine für vollste Aromaentfaltung. Eine integrierte Milchschaumdüse für Kaffeespezialitäten wie Latte macchiato und Co. ist gleich mit dabei.

Lapressa Tchibo Siebträgermaschine, © Tchibo

Die vier Tchibo Kaffees gibt's ab je ca. 20,- Euro à 1.000 g, Lapressa ab ca. 250,- Euro. www.tchibo.de/kaffee Lust auf eine gemütliche Genuss-Pause der besonderen Art? Wir verlosen die vier Kaffees mit einer Lapressa von Tchibo im Wert von ca. 330,- Euro! Kaffeewissen to go Schon gewusst? Laut Kaffeereport bevorraten sich 82 % der Kaffeetrinkenden in Deutschland, wenn er im Angebot ist. Die meisten (63 %) haben sogar stets eine Reserve von drei Packungen zu Hause. Weitere spannende Fakten hört ihr im Tchibo Podcast "5 Tassen täglich".

Tchibo Podcast, © Tchibo