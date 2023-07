Exklusive Übernachtung im neuen NYX Hotel Hamburg zu gewinnen!

Auch auf dem Weg ins Innere lässt sich dessen Arbeit bestaunen. Über dem Eingang von Restaurant und Bar ist der Satz "YOU ARE HERE" als dreidimensionales Wandrelief angebracht; ein Angebot für Gäste, das Hotel nicht nur als Schlafstätte zu verstehen, sondern die Zeit hier bewusst zu erleben. Gemälde von Bobbie Serrano schmücken die Wände im Show-Cooking-Bereich und im Vorraum der Sanitärräume . Charakteristisch für seine Arbeiten sind abstrakte Vögel aus geometrischen Formen .

Beim Betreten des Hotels fällt der Blick auf das erste Werk von Künstler Mirko Reisser , der sich hier mit einer komplexen grafischen Struktur , in der sein Künstlername "DAIM" eingebettet ist, an der Wand verewigt hat. In der Lobby stehen zwei Art-Chairs von Künstler Niels Buschke aus lackiertem Holz , Skulpturen und Möbelstücke zugleich, die aus den Buchstaben N, Y, und X zusammengesetzt sind und als Selfie-Spot dienen.

Eine Übernachtung für zwei Personen inklusive Frühstück beginnt in der Kategorie Down to Earth ab 120,- Euro .

Besonders hervorzuheben ist die Zertifizierung des Hauses mit dem Öko-Lable "Green Key" , dem internationalen Spitzen-Standard für nachhaltiges Wirtschaften in der Tourismusindustrie, bereits zur Eröffnung. Damit hält der Newcomer den ambitionierten Kurs des Unternehmens, das eine Green-Key-Zertifizierung für alle Leonardo Hotels in Europa bis Ende 2024 anstrebt.

Das NYX Hamburg beherbergt 220 Zimmer und 16 Suiten, Fitnessraum, eine Bar sowie ein Restaurant mit Show-Cooking-Bereich und angrenzender Terrasse am Fleet. Gäste kommen hier in den Genuss einer raffinierten levantinischen Küche , entsprechend der israelischen Wurzeln von Leonardo Hotels , und internationalem Fusion-Streetfood.

Das NYX-Konzept

"We own the night", das NYX-Konzept, und der Name "NYX", benannt nach der griechischen Göttin der Nacht, passen zu kaum einer anderen Stadt so gut wie zu Hamburg mit seinem lebendigen Nachtleben auf Reeperbahn und Schanze. Von DJ-Nächten, Mottopartys bis hin zu kreativen Art-Events - auch in den NYX-Hotels finden unvergessliche Abende statt. Wie in allen Häusern der Marke gibt es auch hier die "City Lovers". Dahinter verbergen sich Mitarbeitende, die die Gäste mit den besten Hamburg-Insidertipps versorgen.

Für Meetings und Events stehen im NYX Hamburg zwei Veranstaltungsräume mit bodentiefen Fenstern und Zugang zur Terrasse zur Verfügung, direkt am Mittelkanal. Die Zimmerkategorien starten bei Down to Earth Zimmern, 19 Quadratmeter, und reichen über Space Zimmer, 24 Quadratmeter, und NYX Suiten, 32 Quadratmeter, bis zu 41 Quadratmeter großen Heaven Suiten.

Das Design besticht durch hanseatische Farben, nautisch inspirierte Stilelemente und eine Prise Verruchtheit. Ganz im Stil des lifestyligen NYX-Konzepts. Für die Inneneinrichtung zeichnet Interior Designer Andreas Neudahm verantwortlich, der schon zahlreichen Leonardo Hotels seine kreative Handschrift verliehen hat.

Ihr habt Lust auf ein Wochenende in Hamburg? Dann macht jetzt mit beim Gewinnspiel und gewinnt mit etwas Glück eine Übernachtung im NYX Hamburg für zwei Personen inklusive Frühstück und zwei Welcome Drinks an der Bar.

Quelle: Stromberger PR