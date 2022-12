Unsere 5 gesunden Vorspeisen für die Feiertage

Der Heiligabend ist eine gute Gelegenheit, um sich mit seinen Lieben zu treffen und mit Freunden Geschenke zu besorgen. Aber man könnte versucht sein, sich zur Feier des Tages den Teller vollzuschlagen, bevor man sich auf die echten Geschenke unter dem Baum konzentriert. Eine Weihnachtsfeier ohne ein bisschen Fingerfood ist einfach keine Weihnachtsfeier.

Das Problem ist nur, dass die meisten dieser Snacks viel Fett und Natrium enthalten, was die Pfunde in die Höhe treibt oder einfach nur ein ungutes Gefühl hinterlässt ... deshalb haben wir diese Liste mit unseren liebsten gesunden Vorspeisen zusammengestellt. Mit diesen Gerichten werden Sie satt und bleiben gleichzeitig gesund.

Veganer Spinat-Artischocken-Dip:

Spinat-Artischocken-Dip ist ein klassischer Publikumsliebling, der von Generationen von Partygästen (und Gastgebern) geliebt wird. Da typische Rezepte jedoch mehrere Vollfett-Milchprodukte enthalten, ist seine Gesundheit bestenfalls fraglich (trotz seines auf Gemüse ausgerichteten Namens). Für diese gesunde Variante des Spinat-Artischocken-Dips wird veganer Frischkäse und Parmesan verwendet, der den Cholesterinspiegel nicht beeinträchtigt, aber dennoch die cremige, luxuriöse Konsistenz bietet, die wir alle von diesem Snack erwarten.

Wenn Sie irgendwo Parmesan auftreiben können, ist dieses Rezept ganz einfach: Mischen Sie 2 Teelöffel zerdrückten Knoblauch mit einer Handvoll Semmelbrösel und einer halben Tasse Flüssigkeit von gespülten und abgetropften Spinat-Artischockenherzen. Eine Tasse Frischkäse und Parmesan nach Geschmack hinzufügen und verrühren, bis alles gut vermischt ist. In eine Auflaufform geben und etwa 20-30 Minuten backen, bis die Masse sprudelt. Mit Brot oder Gemüse zum Dippen servieren. Sie können Ihr eigenes Leaderboard Banner erstellen, das dieses Rezept enthält.

Zucchini-Streifen:

Zucchini-Streifen sind ein Grundnahrungsmittel für Partys, aber anstatt all das Öl zu verbrauchen beim Frittieren, probieren Sie diese gesünderen Festtagshäppchen:

Heizen Sie den Ofen auf 400 Grad vor. Ein Backblech mit Pergamentpapier auslegen und mit Kochspray einsprühen. Schneiden Sie die Zucchini in dünne Scheiben (Sie können die Schale dranlassen) und stechen Sie jede Scheibe mehrmals mit einer Gabel ein. Die Zucchini backen, bis sie gar sind (etwa 15-20 Minuten), dann beiseite stellen. In einer Schüssel alle Gewürze der einen Schüssel und alle Zutaten der anderen Schüssel miteinander vermischen. Die gekochten Zucchini in die Schüssel mit den Gewürzen geben und schwenken, bis sie bedeckt sind.

Pilz-Törtchen:

Diese gesunden Vorspeisen für den Urlaub sind süß und herzhaft und werden mit verschiedenen frischen, gesunden Zutaten und speziellen Gewürzen zubereitet. Das Ergebnis ist eine ganz neue Art von Pilztörtchen, die sowohl wählerische Esser als auch gesunde Partygäste beeindrucken wird.

Bereiten Sie die Kruste vor, indem Sie die folgenden Zutaten in einer Schüssel vermengen: 3 Esslöffel Weizenvollkornmehl, 1⁄4 Teelöffel Salz, 1⁄2 Teelöffel Pfeffer, 1⁄4 Teelöffel Knoblauchpulver, 1⁄2 Beutel Champignons (flach oder Cremini), 2 Esslöffel gehackte Zwiebel und 1 Ei-Ersatz. Kneten, bis der Teig zusammenkommt und kleine Klumpen bildet, aber nicht zu trocken ist – man sollte mit den Händen eine Kugel formen können.

Frischkäse-Spinat-Dip:

Ein herkömmlicher Spinatdip ist köstlich, aber er kann für den Körper zu viel sein, wenn man etwas Leichteres als Vorspeise für die Feiertage sucht. Diese gesündere Version des Spinatdips wird mit veganem Frischkäse und Seidentofu anstelle von Mayo, saurer Sahne oder vollfettem Frischkäse zubereitet, was Ihren Verdauungstrakt und Ihre Taille wesentlich schont.

Mischen Sie 8 Unzen Tofu mit 1⁄2 Tasse veganem Frischkäse und 1⁄2 Tasse gehacktem Spinat in einer Schüssel, bis die Masse glatt ist. Knoblauchpulver, Salz und Pfeffer einrühren und abschmecken. Mit Brot oder Chips zum Dippen servieren!

Cheddar-Parmesan-Blätterteiggebäck:

Diese gesunden Festtagshäppchen sind so einfach, dass Sie sie bei Bedarf schnell zubereiten können. Dieses Rezept besteht aus nur drei Hauptzutaten: Veganer Parmesan, geriebener Cheddar-Käse und vorgebackener Blätterteig. Wenn Sie mit dem Rezept fertig sind, haben Sie einen köstlichen Snack, mit dem Sie all Ihre Feiertagsreste aufbrauchen können.

Den Ofen auf 400 Grad vorheizen. Den Blätterteig auf einer bemehlten Fläche dünn ausrollen (etwa 1⁄8-Zoll dick). Alle Zutaten für den Dip in einer Schüssel gut verrühren und beiseite stellen. Den Zuckerguss (oder eine andere Glasur) auf ein mit Pergamentpapier ausgelegtes Backblech gießen. Mit einer runden Ausstechform/Spritzspitze Teigkreise ausstechen und mit einem Abstand von ca. 5 cm zueinander auf das Pergamentpapier legen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es eine Vielzahl köstlicher und gesunder Vorspeisen für die Feiertage gibt. Wenn Sie auf der Suche nach einer Vorspeise sind, die keine unerwünschten Kalorien enthält, sollten Sie diese Liste in Ihr Festtagsmenü aufnehmen. Wenn Sie auf der Suche nach etwas absolut Köstlichem sind, das Sie mit Freunden teilen können, sollten Sie auch diese gesunden Festtagshäppchen in Betracht ziehen.