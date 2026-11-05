Ein schweres Erdbeben

Am 6. Februar 2023 erschütterte ein schweres Erdbeben die Region Hatay. Die historische Altstadt wurde nahezu vollständig zerstört, Zehntausende Menschen verloren ihr Leben. Viele leiden bis heute unter körperlichen und seelischen Folgen. Unmittelbar nach der Katastrophe startete Kiel mit Unterstützung der Kieler Nachrichten eine Spendenkampagne und die Hilfsbereitschaft war überwältigend.

Innerhalb weniger Monate kamen fast 500.000 Euro zusammen. Gemeinsam mit der Partnerstadt Aalen, die seit 1995 mit Hatay verbunden ist, wurden insgesamt eine Million Euro gesammelt. Die Stadt Hatay entschied, mit diesen Mitteln ein Zentrum für physisch und psychisch Betroffene zu errichten. Am 26. Oktober wurde das "Zentrum für gesundes Leben" im Stadtteil Saraycık feierlich eröffnet.

Neues Zentrum bietet umfassende Hilfe

Auf einer Gesamtfläche von 6.230 Quadratmetern entstanden moderne Therapieeinrichtungen. Ein Hallenbad für therapeutische Anwendungen bildet das Herzstück der Anlage und neun speziell ausgestattete Räume dienen der Physiotherapie und Rehabilitation. Insgesamt arbeiten 27 Angestellte in dem von der Stadt Hatay betriebenen Zentrum.

Das Angebot steht den Menschen auf Verordnung kostenlos zur Verfügung und umfasst Bewegungs- und Sportangebote sowie Therapien für körperlich Beeinträchtigte. Auch Beratung und Unterstützung in schwierigen sozialen Lagen gehören zum Leistungsspektrum. Für viele Betroffene beginnt hier ein neuer Weg der Unterstützung und Genesung.

Zur feierlichen Eröffnung reiste eine Delegation aus Kiel nach Hatay. Stadtpräsidentin Bettina Aust übermittelte die besten Wünsche der Kieler: "Dieses Zentrum ist mehr als ein Gebäude. Es ist ein sichtbares Zeichen dafür, was Städtepartnerschaft bewirken kann, wenn aus Verbundenheit konkrete Hilfe wird." Sie dankte den Kielern nochmals für die große Hilfsbereitschaft.

Auch aus Aalen kam eine Delegation mit Bürgermeister Frederik Brütting. Als weitere Partnerin beteiligte sich die Stadt Dortmund durch den Verein Çukurova e.V. Die Stadt stellte medizinische Ausstattung und Therapiegeräte im Wert von 150.000 Euro zur Verfügung. Diese Geräte ermöglichen professionelle Behandlungen auf modernem Niveau.

Bürgermeister Mehmet Öntürk betonte bei der Eröffnung die Wichtigkeit internationaler Solidarität: "Geteilte gute Taten vervielfachen sich, geteilte Schwierigkeiten verringern sich." Die Städtepartnerschaft zwischen Kiel und Hatay hat bereits mehrere gemeinsame Projekte hervorgebracht, darunter der Bau einer Schule für geflüchtete syrische Kinder und die Errichtung eines "Kiel-Gartens". Das Rehabilitationszentrum ist das bisher größte gemeinsame Vorhaben und ein starkes Zeichen gelebter Freundschaft.

Mehr Geschichten über internationale Zusammenarbeit und soziales Engagement findet man auf kiel-magazin.de.