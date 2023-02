Geld zurück vom Online-Casino? Das müssen Spieler beachten

In den letzten Jahren erzielten Online-Glücksspielanbieter in Deutschland Milliardenumsätze. Doch was viele nicht wissen: Einen Großteil der hierzulande erwirtschafteten Gelder haben die meisten Glücksspiel-Unternehmen zu Unrecht verdient. Zwischen 2012 und 2021 war Online-Glücksspiel nämlich fast bundesweit verboten.